Solarspitzengesetz lässt PV-Interessierte umdenken

Neu-Isenburg (ots) -



- 80 % der Befragten, die sich für eine Solaranlage interessieren, planen mehr

Eigenverbrauch ein

- Photovoltaik in Verbindung mit Speicher beliebter

- Großes Interesse an Balkon-PV, aber Kosten werden stark überschätzt

- Viele Mieter kennen ihre Rechte nicht



Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Deutschlands größtem grünen

Energiediscounter eprimo zeigt die Auswirkungen der EnWG-Novelle auf die

Anschaffungspläne für private PV-Anlagen. Nur 20 % der Befragten halten an ihren

vor Verabschiedung des Solarspitzengesetzes getroffenen Entscheidungen fest. Der

weit überwiegende Teil ändert die eigenen Solarpläne in Richtung

Eigenverbrauchserhöhung.





Durch die EnWG-Novelle dürfen ab 2025 neu in Betrieb genommene PV-Anlagen ab 7

kWp nur noch 60 % der installierten Leistung ins Stromnetz einspeisen. In Zeiten

negativer Strompreise entfällt die Einspeisevergütung - auch für kleinere

Anlagen - komplett. eprimo wollte wissen, inwieweit sich dies auf die Pläne von

PV-interessierten Verbrauchern auswirkt und hat deshalb eine repräsentative

Befragung beim Beratungsunternehmen sd vybrant GmbH in Auftrag gegeben. Die

Ergebnisse:



- Vier von fünf der Solarinteressierten passen ihre bisherigen Pläne in

irgendeiner Weise an. 21 % ziehen jetzt einen zusätzlichen Stromspeicher in

Betracht. Für 20 % der PV-Planer haben die gesetzlichen Änderungen keinerlei

Einfluss auf die Kaufabsicht. Erst einmal in kleinerem Rahmen investieren

wollen 14 %. Weitere 14 % verschieben die Investition, aber nur 7 % geben ihre

Pläne ganz auf.

- Nur rund vier von zehn der Befragten können die Kosten einer PV-Anlage richtig

einschätzen. Während die Kosten bei Dachanlagen eher zu niedrig angesetzt

werden, schätzen viele Befragte Balkon-Anlagen zu teuer ein. Dabei sind die

Preise für kleinere Anlagen in den letzten Jahren massiv gefallen. Wer angibt,

keine Solaranlage anschaffen zu wollen, nennt die Kosten jedoch nur in 25 %

der Fälle als Hauptgrund. Stattdessen gilt für mehr als die Hälfte (55 %) als

entscheidendes Hindernis, dass sie zur Miete wohnen.

- Insgesamt fasst aktuell jeder fünfte Haushalt kurz- oder langfristig die

Anschaffung einer Dach-PV-Anlage ins Auge, bei Balkon- beziehungsweise

Mini-PV-Anlagen liegt der Anteil sogar bei 28 %.



eprimo CEO Katja Steger sieht Informationsbedarf bei den Verbrauchern: "Viele

Solar-Fans fragen sich, ob sich PV noch lohnt, und wollen deshalb lieber etwas

kleiner investieren, zum Beispiel in Balkon-PV. In Kombination mit einem

Stromspeicher sind jedoch auch PV-Dachanlagen weiterhin empfehlenswert.

Balkonsolar ist zudem von den Gesetzesänderungen quasi nicht betroffen und durch

den enormen Preisverfall bei den Anlagen sogar noch attraktiver. Wie günstig

diese geworden sind, haben viele Verbraucher offensichtlich noch gar nicht

erkannt. Zudem scheint vielen Mietern noch nicht bewusst zu sein, dass sie seit

2024 quasi ein Recht auf die Vermieterzustimmung zum Balkonkraftwerk haben."



Die Einzeldaten der Studie können auf Wunsch über mailto:presse@eprimo.de

angefordert werden.



Pressekontakt:



Roman Zurhold

Tel.: 0 69 / 69 76 70-353

mailto:Roman.Zurhold@eprimo.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100575/6048882

OTS: eprimo GmbH