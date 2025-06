Die International Image Culture Week 2025 endet mit dem SmallRig Visionary Storytellers Industry Forum über die Zukunft der Bildgebung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die International Image Culture Week 2025

wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Veranstaltung umfasst drei Hauptbereiche:

Das 2025 Visionary Storytellers Industry Forum, die SmallRig AwardsCeremony und

öffentliche Bild-Erlebnisaktivitäten wie die Social Impact Image Pitching

Sessions und der Filmmaking Class. Im Rahmen der Veranstaltung fand das SmallRig

Visionary Storytellers Industry Forum statt, an dem über 200 weltweit führende

Branchenvertreter, darunter Vertreter von Sony, Nikon und vivo sowie renommierte

Filmemacher und Wissenschaftler, teilnahmen.



In seiner Eröffnungsrede zum Forum hob Zhou Yang, Gründer und Geschäftsführer

von SmallRig, Leqi Innovation, die rasante Entwicklung der Bildgebungsbranche

hervor. "Von traditionellen Kameras über Mobiltelefone bis hin zu neuen

multifunktionalen Geräten - die Diversifizierung der Bildaufnahmeszenarien

verändert die Branche grundlegend. Innovationen in den Bereichen

Stabilitätssysteme, Beleuchtung und Stromversorgung werden immer schneller

vorangetrieben."









- Runder Tisch: Imaging Scene Development & the Camera Industry Revival Experten

sind sich einig, dass der Wiederaufschwung der Kamerabranche nicht nur durch

den Verkauf von Hardware, sondern auch durch die Demokratisierung der

Technologie, den Aufstieg von Kurzform-Inhalten und synergetische Ökosysteme

vorangetrieben wird. Leichte, vielseitige Ausrüstung ermöglicht es mehr

Kreativen, Geschichten zu erzählen.

- Runder Tisch: Imaging Scene Development & the Bigger Picture Vertreter von

Nikon, Insta360, Lexar und unabhängige Filmemacher diskutierten, wie KI,

Panoramaformate und erweiterter Speicherplatz neue kreative Horizonte

eröffnen. Sie betonten die Kraft des Geschichtenerzählens und setzten

Innovationen nicht nur ein, um die Produktion zu beschleunigen, sondern auch,

um Inhalte zu schaffen, die emotional ansprechen und eine perfekte Balance

zwischen künstlerischer Vision und praktischem Nutzen herstellen.

- Runder Tisch: Smartphone Imaging & Growth Potential Das Smartphone ist nicht

mehr nur ein Werkzeug, sondern ein sich ständig weiterentwickelndes kreatives

Ökosystem. Experten hoben das Wachstum der mobilen Bildverarbeitung in den

Bereichen AR und professionelles Video hervor und unterstrichen die Bedeutung

der Mitgestaltung durch die Nutzer als Schlüssel zu Innovation und

Produktverbesserung.

- Runder Tisch: Innovation & Persistence in Professional Filmmaking Erfahrene

Filmemacher haben sich inmitten aufkommender Technologietrends wie HDR und

virtueller Produktion mit den emotionalen Wurzeln des Kinos Seite 1 von 2 Seite 2 ►



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Sony - turnaround oder Untergang? Sony -0,04 % Aktie 1 Aufrufe heute Roberto24 11.03.25, 06:53

Weitere Einblicke aus der Praxis der Bildverarbeitungsbranche- Runder Tisch: Imaging Scene Development & the Camera Industry Revival Expertensind sich einig, dass der Wiederaufschwung der Kamerabranche nicht nur durchden Verkauf von Hardware, sondern auch durch die Demokratisierung derTechnologie, den Aufstieg von Kurzform-Inhalten und synergetische Ökosystemevorangetrieben wird. Leichte, vielseitige Ausrüstung ermöglicht es mehrKreativen, Geschichten zu erzählen.- Runder Tisch: Imaging Scene Development & the Bigger Picture Vertreter vonNikon, Insta360, Lexar und unabhängige Filmemacher diskutierten, wie KI,Panoramaformate und erweiterter Speicherplatz neue kreative Horizonteeröffnen. Sie betonten die Kraft des Geschichtenerzählens und setztenInnovationen nicht nur ein, um die Produktion zu beschleunigen, sondern auch,um Inhalte zu schaffen, die emotional ansprechen und eine perfekte Balancezwischen künstlerischer Vision und praktischem Nutzen herstellen.- Runder Tisch: Smartphone Imaging & Growth Potential Das Smartphone ist nichtmehr nur ein Werkzeug, sondern ein sich ständig weiterentwickelndes kreativesÖkosystem. Experten hoben das Wachstum der mobilen Bildverarbeitung in denBereichen AR und professionelles Video hervor und unterstrichen die Bedeutungder Mitgestaltung durch die Nutzer als Schlüssel zu Innovation undProduktverbesserung.- Runder Tisch: Innovation & Persistence in Professional Filmmaking ErfahreneFilmemacher haben sich inmitten aufkommender Technologietrends wie HDR undvirtueller Produktion mit den emotionalen Wurzeln des Kinos