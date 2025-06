Integral Metals beauftragt geologisches Beratungsunternehmen mit einer Desktop-Studie und der Ressourcenplanung für das Projekt KAP

Integral Metals will das Projekt KAP in Partnerschaft mit UMR vorantreiben und die Grundlagen für eine mögliche Ressourcenschätzung schaffen

Calgary, Alberta, 4. Juni 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Understood Mineral Resources Ltd. („UMR“), eine geologische und geostatistische Beratungsfirma mit Sitz in Saskatoon (Saskatchewan), mit der Durchführung einer umfassenden Desktop-Studie und technischen Prüfung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets KAP in den Mackenzie Mountains in den kanadischen Northwest Territories beauftragt hat.

Ziel der Beauftragung ist es, die Planungen von Integral für ein 4.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, das im Sommer 2025 absolviert werden soll, voranzutreiben und die Grundlage für die mögliche Durchführung einer zukünftigen mit der Vorschrift National Instrument 43-101 („NI 43-101“) konformen Mineralressourcenschätzung zu schaffen. Das Projekt KAP beherbergt eine Zink-Blei-Mineralisierung, die dem Mississippi Valley-Typ („MVT“) entspricht; bei historischen Probenahmen konnte auch eine Gallium- und Germaniumanreicherung nachgewiesen werden. Die Exploration auf dem Konzessionsgebiet geht auf das Jahr 1975 zurück und umfasste zuletzt die erneute Analyse und 3D-Erfassung der historischen Daten durch Integral.

UMR wird ein Arbeitsprogramm unter der Leitung von Matt Batty, M.SC., P.Geo., durchführen. Der Umfang der zu erbringenden Leistungen beinhaltet die Zusammentragung und Bewertung geologischer Daten, die Beurteilung der Datenqualität und Ermittlung möglicher Lücken, die Modellierung der mineralisierten Zonen auf Grundlage der historischen Bohrungen sowie die Prüfung der Bohrabstände auf Einhaltung der Standards für eine vermutete Mineralressource. Für den Sommer 2025 ist ein Standortbesuch durch einen qualifizierten Sachverständigen („QP“) geplant, sofern die Bohrungen die Aufnahme einer Mineralressourcenschätzung rechtfertigen.

Paul Sparkes, CEO von Integral Metals, sagt dazu: „Die Firma UMR ist angesichts ihrer wissenschaftlichen Stärke in der Geostatistik in Kombination mit praktischer Erfahrung in der Exploration ein idealer Partner im Rahmen der Vorbereitungen auf die Bohrsaison bei KAP. Ihre Arbeiten werden nicht nur zur Erarbeitung unserer Explorationsstrategie beitragen, sondern auch den Weg zur Abgrenzung einer konformen Mineralressource weisen.“