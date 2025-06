Continuity Biosciences übernimmt Focal Medical, um die gezielte Wirkstoffabgabe bei Bauchspeicheldrüsenkrebs voranzutreiben

BRADENTON, Fla., 4. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences, LLC, ein Entwickler von fortschrittlichen Technologien zur Verabreichung von Medikamenten, gab heute die Übernahme von Focal Medical, Inc. bekannt, einem biopharmazeutischen Unternehmen mit Sitz in North Carolina, das Pionierarbeit auf dem Gebiet der ortsspezifischen Chemotherapie mittels Iontophorese leistet. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von Continuity, eine führende Position im Bereich der gerichtet wirksamen Therapeutika für schwer behandelbare solide Tumoren einzunehmen.

Focal Medical wurde von führenden Wissenschaftlern und Klinikern gegründet und hat eine proprietäre Plattform entwickelt, die Chemotherapie mithilfe der Iontophorese direkt an Tumore abgibt. Diese minimalinvasive Technik nutzt einen schwachen elektrischen Strom, um therapeutische Wirkstoffe in das Zielgewebe zu transportieren. Diese Methode erhöht die lokale Wirkstoffkonzentration und minimiert gleichzeitig die systemische Toxizität, was bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs und anderen soliden Tumoren von entscheidender Bedeutung ist.