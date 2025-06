Aktien-Chancen am Zuckerhut

Brasilien bietet gerade wieder gute Anlagechancen. Denn in China geht es konjunkturell wieder aufwärts. Der Zusammenhang: Der Rohstoff- und Grundstoffbereich ist für Brasiliens Wirtschaft besonders wichtig. Er macht rund 70% aller Exporte aus. China wiederum bekommt den Löwenanteil aller brasilianischen Exporte (31%). Chinas Konjunktur beflügelt Brasiliens Wirtschaft Zieht die Wirtschaft in China an, bekommt Brasilien das direkt zu spüren. Brasiliens Notenbank hat bereits auf die konjunkturelle Belebung am Zuckerhut reagiert. Sie hob zu Monatsbeginn den Leitzins um 50 Basispunkte auf ein 20-Jahreshoch von 14,75% an. Dies war die sechste Zinserhöhung seit September. Auch das für Brasilien zweitwichtigste Exportland USA (11% Export-Anteil) bleibt ein aktiver Nachfrager. Die Verunsicherung nach der Ankündigung der Strafzölle währte nur kurz. Der Aktienmarkt am Zuckerhut geriet nicht unter Druck, Brasiliens Landeswährung Real wertete gegenüber dem Euro nur geringfügig ab. Wir haben uns an Brasiliens Börse umgesehen und stellen Ihnen lukrative Aktien vor. Mehr News und Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn