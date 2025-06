Schörghuber Gruppe setzt auf Investitionen für nachhaltig profitables Wachstum

München (ots) - Bilanz 2024: Der weiterhin herausfordernden Marktlage zum Trotz

hat die Gruppe ihre finanzielle Performance und Position gegenüber 2023

signifikant gesteigert / Umsatz und Ergebnis wachsen deutlich / Mehr denn je

gilt: Nachhaltigkeit braucht wirtschaftliche Profitabilität



Deutliche Steigerung von Umsatz und Ergebnis, aber weiterhin kompetitive

Branchenumfelder in volatilen Märkten: Die Schörghuber Gruppe zieht eine

positive Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres. Und geht mit großer Zuversicht

in das neue: "Unsere im vergangenen Jahr abgeschlossene Transformation hat nicht

nur Agilität und Innovationskraft freigesetzt, sie hat unsere Gruppe resilienter

gemacht. Eigenverantwortlich agierende Geschäftsbereiche und eine sich

entwickelnde Kultur der schnellen Anpassungsfähigkeit an sich laufend

verändernde Märkte und Konsumgewohnheiten ermöglichen es uns, Chancen früh zu

erkennen, mutig zu gestalten und dadurch nachhaltig profitabel aus einer

Position der Stärke zu wachsen", sagt CEO Florian Schörghuber. Dafür hat die

Gruppe 2024 mit Investitionen von mehr als 200 Mio. EUR über alle

Geschäftsfelder hinweg ein Ausrufezeichen gesetzt.









Die Bilanzsumme der Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG lag zum Jahresende mit

4,91 Mrd. EUR auf dem Niveau des Vorjahres (2023: 4,96 Mrd. EUR). Erwirtschaftet

wurde diese durch 6.634 Mitarbeiter*innen, 255 mehr als ein Jahr zuvor. Die

signifikante Umsatzsteigerung um 20,7 % auf 2,01 Mrd. EUR (2023: 1,66 Mrd. EUR)

resultierte aus Sondereffekten, ist aber auch auf organisches Wachstum um 3,1 %

zurückzuführen. Beim EBITDA konnte eine Zunahme um 40,7 % auf 355,5 Mio. EUR

(2023: 252,7 Mio. EUR) erreicht werden. Dazu Florian Schörghuber: "Wie schon in

den vergangenen Jahren haben sich unsere Geschäftsfelder aufgrund

branchenspezifischer Einflüsse unterschiedlich entwickelt. Erneut haben wir von

unserer diversifizierten Aufstellung profitiert und blicken daher als Gruppe auf

ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück. Unsere Ambition, über alle

Geschäftsfelder hinweg nachhaltig profitabel zu wachsen, ist ungebrochen."



Geschäftsfelder behaupten sich in herausfordernden Märkten



Die Schörghuber Gruppe ist in den fünf Geschäftsfeldern Development, Real

Estate, Getränke, Hotel sowie Seafood tätig.



Im Geschäftsfeld Development (Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG) stehen Planung,

Realisierung und Verkauf von großen Wohnanlagen und gewerblichen Objekten an

institutionelle und private Anleger*innen und Nutzer*innen im Mittelpunkt der

Geschäftstätigkeit. Nach dem Verkauf aller Wohnungen des Projektes am Münchner Seite 1 von 4 Seite 2 ►



