Das sind die drei beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands / Randstad Studie zur Arbeitgebermarke (FOTO)

Eschborn (ots) - Wer sind die beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands? Die Studie

Randstad Employer Brand Research zeigt: Obwohl die deutsche Automobilbranche

unter Druck steht, belegen gleich drei starke Automarken die ersten Plätze im

Ranking.



Eschborn, Juni 2025 . Wo arbeiten Menschen in Deutschland am liebsten - und

warum? Die Ergebnisse der Randstad Employer Brand Research 2025 geben darauf

eine klare Antwort: Audi, Porsche und Daimler (Mercedes-Benz) belegen die ersten

drei Plätze im aktuellen Ranking der beliebtesten Arbeitgeber. "Diese drei

Unternehmen wissen genau, was Arbeitnehmenden wichtig ist", sagt Henri Viswat,

CEO von Randstad Deutschland. "Sie vereinen attraktive Leistungen wie Gehalt,

Sicherheit und Entwicklungsperspektiven mit einem starken Markenbild und einer

Unternehmenskultur, die Identifikation ermöglicht - eine Kombination, die bei

Beschäftigten sehr gut ankommt."





