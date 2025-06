US-Zölle auf Stahl aus Europa führen zu Umlenk-Effekten mit dramatischen Folgen

rabajatis schrieb 30.05.25, 19:50

Die GP Gruppe hat die 29,9% seit dem Jahr 2020 zusammengekauft - also in ca. 5 Jahren. Sie haben dabei m.W. auch an die / über 40 Euro je Aktie bezahlt, denn der Höchstkurs betrug um 45 Euro in dieser Zeit. Ein Mischkurs von konservativ 25 Euro denke ich ist da schon realistisch anzunehmen. Gerade auch deshalb war das Gebot von nur 18,50 Euro je Aktie ja so aussichtslos und für den Streubesitz und die Unternehmensleitung enttäuschend.



Man muss jetzt einfach abwarten, ob die GP Gruppe zufriedenstellende Antworten bekommt und ihre Aktien hält oder beides nicht der Fall ist. Käufergruppen gibt es sehr viele denke ich. Weil wir hatten ja noch nie die Situation, das 29,9% der Salzgitter Aktien auf einen Schlag verfügbar wären. Wie geschrieben hat es fast 5 Jahre gedauert die zusammenzukaufen - allein das wäre schon einen Paketaufschlag wert. Unter 30 Euro müsste da die GP Gruppe die Aktien nicht abgeben.



Möglicherweise ist das aber auch alles eine Finte der GP Gruppe. Denn GP himself hatte auch gesagt, das man nicht vorhabe stärker als das Land Niedersachsen zu werden und das man zwar Aufsichtsratsmandate haben, aber eher passiv bleiben wolle. Und hat dann das Gegenteil getan. Und ob der ehemalige CFO/CEO der Salzgitter AG und jetzige Aufsichtsratsvorsitzender der GP AG jetzt einfach so wirklich in den Ruhestand bezogen auf die Salzgitter AG geht?



Realistisch erscheint mir, das die GP Gruppe in den nächsten Jahren ein großer Profiteur der Investitionsoffensive der Regierungen werden wird. Brücken, Straßen, ÖPNV, Schulbau, Wohnungsbau, Baumaschinenhandel ... da mischt die GP Gruppe ja überall mit und ist in bestimmten Regionen dominierend. Also da kommt dann wieder sehr viel Geld in die Kassen des Unternehmens. Bei der depressiven Stimmung zur Salzgitter AG an der Börse kann man damit vllt. auch locker ein Übernahmeangebot stemmen. Erst recht, wenn man finanzierenden Banken den Mittelrückfluss über Teilverkäufer der Salzgitter Assets in Aussicht stellt. Und auch ohne Banken, wenn die Rethmann Gruppe weiter im Boot ist.