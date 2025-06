Terra Balcanica - Nach fünfmonatiger Bodenbildung jetzt der Befreiungsschlag?

Der Aktienkurs des kanadischen Silberexplorers Terra Balcanica Resources (WKN A40DA5 / CSE TERA) verlief seit dem Jahresbeginn oberhalb des massiven grauen Bodens (oszillierend um die beiden Durchschnitte herum) letztlich seitwärts.

Aktuell gelangen mehrere Befreiungsschläge:

+ die runde Marke von 0,10 kanadischen Dollatr wurde bei hohem Umsatzvolumen überwunden

+ die blaue Trendlinie wurde nach oben durchbrochen

+ beide Durchschnittslinien konnten überwunden werden

+ die 100 Tagelinie schneidet die 200 Tagelinie aufwärts (das ist ein mittelfristiges Kaufsignal)

+ einige Indikatoren geben Kaufsignale

Die 100 Tagelinie steigt seit Anfang März wieder an, wogegen die 200 Tagelinie ihre fallende Bewegung noch nicht beendet hat.

Mit einem über mehrere Wochen erkämpften Kaufsignal meldet sich der MACD Indikator (die blaue Linie kreuzt die rote Linie nach oben). Beim Trendbestätiger steht der Sprung ins positive Terrain oberhalb der 100 unmittelbar bevor. Ebenfalls hilfreich für ein weiteres Up präsentiert sich der komplexere DMI (Directional Movement Index): die grüne Linie stieg bereits Mitte Mai über die rote Linie und produzierte damit ein Kaufsignal; die blaue Linie steigt seitdem deutlich an und verweist damit auf eine zunehmende Stärke des aktuellen Trends. Besonders hervorzuheben ist der Chaikin Money Flow, der beginnend in der zweiten Januarwoche durch seinen permanenten Verlauf im grünen Bereich seitdem einen andauernden Zufluss von Kapital in die Aktie signalisiert.



Quelle Comdirect



