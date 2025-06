Kupferpreis vor Paukenschlag. Kupfer könnte bald gewaltig durch die Decke gehen

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Kupferpreis vor Paukenschlag

Aus charttechnischer Sicht hat sich im Vergleich zum letzten Kupfer-Kommentar an dieser Stelle nicht sonderlich viel getan. Dem Kupferpreis will es trotz vielversprechender Ansätze bislang nicht gelingen, den Widerstand bei 4,8 US-Dollar nachhaltig zu überwinden. Sollte es doch noch dazu kommen, würde sich die Tür in Richtung 52-Wochen-Hoch öffnen.

Fundamentale Rahmenbedingungen belasten

Nachdem die hohen US-Importzölle auf Stahl und Aluminium nun greifen, richtet sich der Blick auf Kupfer. Kupfer ist bislang noch nicht von hohen Importzöllen betroffen. Das könnte sich allerdings im Verlauf der nächsten Monate ändern, sollte die US-Regierung doch noch zur Erkenntnis kommen, hier nachbessern zu wollen. Die Zollthematik kocht zu einem ungünstigen Zeitpunkt hoch, machten doch zu Wochenbeginn chinesische Konjunkturdaten deutlich, dass der verarbeitende Sektor in China noch immer schwächelt.

Zusammengefasst

Bei Kupfer stehen sich unverändert langfristig exzellente Perspektiven und kurzfristige Nachfragesorgen gegenüber. Ungeachtet der kurzfristig relevanten, fundamentalen Belastungen könnte sich Kupfer vom „Rallyefieber“ im Edelmetallbereich anstecken lassen. Ein deutlicher Ausbruch über die 4,8 US-Dollar würde ein entsprechendes Kaufsignal in Richtung 5,3 US-Dollar auslösen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben.

In den letzten Kommentaren thematisierten wir an dieser Stelle ein ums andere Mal den kanadischen Gold-Kupferproduzenten Hudbay Minerals (sh oberen Chart). In den letzten Tagen verstärkte die Aktie ihren Druck auf der Oberseite und nimmt mit dem Kursbereich von 9,7 US-Dollar nun den entscheidenden Widerstand ins Visier. Damit legte die Aktie ausgehend vom April-Tief (wurde damals bei knapp 6 US-Dollar ausgebildet) um über 50 Prozent zu. Womöglich ist das nur der Anfang einer imposanten Kursrallye.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

