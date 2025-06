Indizes nach Arbeitsmarktdaten vor verhaltenem Start

(und viel zu spät)

ING GROEP NV EO -,01 181,05

GENL MILLS DL -,10 44,89

ALTRIA GRP INC. DL-,333 100,36

AT + T INC. DL 1 91,02

BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 61,00

DEUTSCHE POST AG NA O.N. 136,21

BASF SE NA O.N. 164,58

ASML HOLDING EO -,09 5,48

ALLIANZ SE NA O.N. 170,08

BASF11 EUR 2,25 164,58

SAP SE O.N. 141,00

ABN AMRO BANK DR/EO1 127,50

DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 340,00

KENVUE INC. DL -,001 15,34

Tencent 22,05

Hallo allerseits,in der Anlage mein Report. Aktuelle Börsensituation ist ja herausfordernd - das Depot ist 1,6% im Plus gegenüber Vorjahrund derdenkt sich ja auch tagtäglich neues, verwirrendes aus.Eine schnelle Änderung ist nicht zu erwarten, dennoch glaube ich, dass es irgendwann dann doch mal besser wird.Politisch sehe ich die aktuelle Administration in derund die war ja auch irgendwann mal vorüberund ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal ähnlich läuft...Warum ich das schreibe ? Ich glaube es besteht eine Chance gute Werte jetzt einzusammeln, die sich mit Sicht auf4-5 Jahre erholen können. Die US- Amerikaner wollen keine Diktatur, die wollen Geschäfte machen.In dem Zuge habe icheingesammelt. Desweitern habe ich auch mal ein Top 100 Wert haben wollenund habeins Venturedepot gepackt, schließlich habe ich michschmerzhaftvongetrennt und bin beieingestiegen.Darüber hinaus habe ich einen Buchgewinn beirealisiert und meinverbessert.Ich verfüge jetzt über etwas mehr Cash als sonst und kann auf Gelegenheiten reagieren.Bild: 4881_20250601120251_Screenshot 2025-06-01 114752Nach wie vor fahre ich eineStrategie aus Wachstum und Dividenden.Bei den Dividenden bin ich ein wenig ins Hintertreffen geraten. Vor allen Dingen wegendie die Dividende gekürzt haben und die ich gekürzt habe. Die Gegendividende aus dem Erwerbvonkann ich erst im Juni verbuchen. Gut, dann wird halt der Juni stärker.Die eigentliche Leistung besteht ja auch dieses Jahr darin, die 600 Euro weniger Dividende durch denkompletten entfall der Steuervorteile aus anzurechnenden Verlusten auszugleichen.Dies ist immer noch möglich.Dividendenstatistik:JAN 235,11FEB 563,37MRZ 348,13APR 841,39MAI 1765,14-------------3.753,14 €Dividendenzahler:Unter Dividendenaspekten könnte man auch über ein stärkeres Engagement innachdenken,die vom Kurs ziemlich weit unten sind und von der Dividende attraktiv.sie denn das durchhalten können ...Allen weiterhin viel Erfolg.Viele Grüße codiman