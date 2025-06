Mit KI gegen Plastik im Biomüll (FOTO)

Mainz (ots) - Am 1. Mai 2025 ist die überarbeitete Verordnung zum Thema Biomüll

in Kraft getreten. Das Ziel: Weniger Plastik im Biomüll, mehr Qualität bei der

Verwertung. Die Neuregelung folgt aus der letzten Novelle der Verordnung und

verpflichtet ab sofort alle Akteure der Entsorgungsbranche zu strengeren

Grenzwerten für Fremdstoffe wie Kunststoffen in Bioabfällen.



Die Unternehmen ZÖLLER-KIPPER und SCANTEC präsentieren dazu intelligente

Lösungen für Kommunen und Entsorger - auf Basis KI-gestützter Scantechnologie

zur Analyse der Abfallzusammensetzung und Fremdstofferkennung.





SAUBERER BIOMÜLL SENKT KOSTEN - UND SCHONT UMWELT



Bioabfall ist eine wertvolle Ressource - wenn er sauber getrennt wird. Aus

Küchen- und Gartenabfällen lassen sich in Biogasanlagen Energie, in

Kompostwerken hochwertige Düngemittel und in Pilotanlagen sogar biobasierte

Materialien gewinnen. Doch Verunreinigungen, vor allem durch Kunststoffreste,

erschweren die Verwertung erheblich. Der Gesetzgeber reagiert mit verschärften

Vorgaben - und verlangt seit Mai 2025 eine deutliche Reduzierung der Fremdstoffe

in Bioabfällen.



Als führende Anbieter im Bereich Entsorgungstechnologie setzen ZÖLLER-KIPPER und

SCANTEC auf eine Kombination aus innovativer Entsorgungstechnik und

KI-gestützter Bilderkennung. Bereits beim Einsammeln des Biomülls analysieren

Kameras und Sensoren die Inhaltsstoffe - und schlagen Alarm bei auffälligen

Fehlwürfen. In Echtzeit können so Sammelmengen überwacht, dokumentiert und

langfristig optimiert werden.



INNOVATIVE TECHNOLOGIE FÜR REINEREN BIOMÜLL



"Mit der neuen Verordnung steigt der Druck auf Kommunen und Entsorger, die

Qualität des Biomülls zu sichern", sagt Ulrich Helfmeier, Geschäftsführer der

SCANTEC GmbH in Mainz Laubenheim. "Unsere Technologie ermöglicht eine präzise

und kosteneffiziente Kontrolle -vom Tonnenboden bis zur Anlieferung in der

Anlage. SCANTEC liefert Lösungen genau dort, wo der entscheidende Unterschied

für den gesamten Prozess entsteht - direkt an der Tonne. Unsere Systeme erfassen

die Zusammensetzung des Mülls, liefern sofortige Rückmeldung und schaffen damit

eine Datengrundlage für echte Steuerung. Wir überlassen es nicht dem Zufall, wie

gut getrennt wird - wir machen es sichtbar und schaffen damit Referenzpunkte,

die zitierfähig sind und anhand derer man weitere Schritte gehen kann."



Das bringt zwei entscheidende Vorteile: Erstens erkennen Kommunen und Entsorger

sofort, wo Schulungs- oder Interventionsbedarf besteht. Zweitens sinken durch

saubere Fraktionen die nachgelagerten Sortierkosten erheblich. Wer vorne sauber

arbeitet, spart hintenraus bares Geld.



INVESTITIONEN ZAHLEN SICH AUS - FÜR UMWELT UND GEBÜHRENZAHLER



Studien zeigen laut BDE (Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und

Kreislaufwirtschaft e. V.), dass durch bessere Mülltrennung die Kosten für die

Entsorgung deutlich sinken können. Kommunen können mehrere Millionen Euro

jährlich einsparen, wenn die Fehlwurfquote reduziert wird. Dies schlägt sich

langfristig in stabileren oder gar sinkenden Gebühren für die Verbraucher

nieder.



Denn je sauberer der Bioabfall, desto weniger muss teuer nachsortiert oder

verbrannt werden. Haushalte profitieren langfristig von stabilen oder sinkenden

Abfallgebühren - ein doppelter Gewinn für Umwelt und Verbraucher.



DEUTSCHLAND GUT AUFGESTELLT - DOCH LUFT NACH OBEN



Zwar ist Deutschland in der Bioabfallverwertung europaweit führend, doch die

Qualität variiert regional stark. Während Städte wie Eschweiler bereits auf

technische Lösungen setzen, herrscht andernorts noch Nachholbedarf. Die

KI-Systeme von SCANTEC und ZÖLLER-KIPPER ermöglichen hier eine skalierbare

Lösung, die sich an lokale Bedürfnisse anpassen lässt - von flächendeckender

Überwachung bis hin zu Pilotprojekten in sensiblen Sammelgebieten.



KOMMUNIKATION BLEIBT DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG



Doch Technik allein reicht nicht: "Entscheidend ist die Akzeptanz in der

Bevölkerung", betont Ulrich Helfmeier. "Je transparenter die Maßnahmen, desto

höher die Bereitschaft zur sauberenTrennung. Deshalb begleiten wir unsere Kunden

auch bei der Bürgerkommunikation - etwa durch Feedback-Apps oder Ampelsysteme

direkt an der Tonne." Mit der Kombination aus Erfahrung im Fahrzeugbau,

Innovationskraft im Bereich KI und einem tiefen Verständnis für kommunale

Strukturen sehen sich ZÖLLER-KIPPER und SCANTEC als starke Partner für eine

saubere Bioabfallzukunft - in Deutschland und darüber hinaus.



