Telemedizin: 7 profitable Aktien, die vom Zukunfts- & Wachstumsmarkt profitieren

Darüber hinaus ermöglicht das Internet mittlerweile vielfach eine ortsunabhängige Diagnose, Rezeptverschreibungen und außerklinische Überwachungen, was sowohl für Patienten als auch für Ärzte Zeit spart und die Effizienz erhöht.

Auch künstliche Intelligenz (KI) gewinnt an Bedeutung. Sie kann beispielsweise bereits viele Krankheiten mit hoher Genauigkeit diagnostizieren, Behandlungspläne ausarbeiten und Patienten überwachen, was den zukünftigen Ärztebedarf deutlich reduziert und hohe Einsparungen möglich macht.

Digitalisierung, KI und Telemedizin bieten somit ein großes Potenzial, um die Gesundheitskosten zu reduzieren und gleichzeitig eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten.

Nach Fortune Business Insights erreicht der Telemedizin-Markt 2025 schon ein Volumen von circa 112 Milliarden US-Dollar und wird bis 2032 voraussichtlich mit einer Rate von 16,9 Prozent auf 334,8 Milliarden US-Dollar wachsen.

Davon profitieren unter anderem folgende Unternehmen:

1. Doximity

Doximity bietet Ärzten, Pflegekräften und medizinischen Organisationen spezialisierte Tools zur Kommunikation, Organisation und Fortbildung. Die unternehmenseigene Plattform besitzt in den USA mittlerweile eine hohe Marktdurchdringung von über 80 Prozent.

Mit dem eigenen Dialer können Ärzte sicher telefonieren und videochatten. Doximity GPT unterstützt bei der schnellen Erstellung medizinischer Dokumente, während DocNews personalisierte Fachnachrichten und Fortbildungspunktepunkte liefert. Zudem erleichtern Tools wie Amion und der Residency Navigator die Dienstplanung und Karriereentwicklung.

Doximitys Erträge wachsen bisher rasant und mit hoher Profitabilität.

2. Him & Hers Health

Hims & Hers Health betreibt eine Telemedizin-Plattform, die Verbraucher mit lizenzierten medizinischen Fachkräften verbindet und Beratung, Rezeptausstellungen sowie eine kontinuierliche Betreuung ermöglicht.

Das Unternehmen vertreibt außerdem per Website und App eine Vielzahl von Gesundheits- und Wellnessprodukten, wozu rezeptpflichtige Medikamente wie auch frei verkäufliche Produkte zählen.

Auch dieses Unternehmen ist bereits profitabel und wächst stetig.

3. Veeva Systems

Veeva Systems ist ein Cloud-Softwareunternehmen, das sich auf Anwendungen für die Pharma- und Biowissenschaftsbranche spezialisiert hat.

Es stellt Plattformen bereit, die es Pharmakonzernen, Forschungseinrichtungen und Medizintechnikfirmen ermöglichen, Telemedizin in ihre Prozesse zu integrieren. Ein Beispiel ist die Veeva Clinical Platform, die klinische Systeme und Prozesse auf einer einzigen Cloud-Plattform vereint, um ein End-to-End-Studienmanagement zu ermöglichen. Sie umfasst Funktionen wie das elektronische Trial Master File (eTMF), das Clinical Trial Management System (CTMS) und elektronische klinische Outcome-Assessments (eCOA).

Veeva Systems ist sehr profitabel und wächst mit hohen Raten.

4. Cisco Systems

Auch Cisco Systems gehört aufgrund der Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Kommunikationslösungen für das Gesundheitswesen zu den bedeutenden Akteuren im Telemedizinbereich.

So hat der Konzern zum Beispiel den Webex-Telehealth-Connector zur sicheren, browserbasierten Videokonsultation entwickelt und in Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister avodaq die Videosprechstundenlösung CARY Medical in die Telehealth-Plattform „Connect and Care“ integriert.

Das Unternehmen wächst zwar langsamer, zahlt dafür aber eine Dividende von 2,55 Prozent (04.06.2025) und ist sehr profitabel.

5. McKesson

Neben dem Vertrieb von Arzneimitteln und medizinischen Produkten engagiert sich McKesson zunehmend in der Telemedizin und in der digitalen Gesundheitsversorgung.

So bietet das Unternehmen über RemetricHealth beispielsweise eine Plattform zur Fernüberwachung von Patienten, mit „Wellbeing“ eine Telemedizinlösung, testet Tele-Health-Dienste, bei denen Apotheker als Bindeglied zwischen Patienten und Ärzten fungieren, und investiert in entsprechende Start-ups und Technologien.

McKesson wächst stetig, auch wenn der Kurs aufgrund der geringen Margen und der stärkeren Konjunkturabhängigkeit volatil verläuft.

6. Oracle

Selbst der Softwarekonzern Oracle spielt eine zunehmend wichtigere Rolle in der Telemedizin und in der digitalen Gesundheitsversorgung.

Mit der Cerner-Übernahme im Jahr 2022 baute er seine Position im Gesundheitswesen deutlich aus. Seitdem bietet Oracle Health integrierte Telemedizinlösungen, die eine virtuelle Versorgung direkt in die elektronische Gesundheitsakte (EHR) einbindet. Partnerschaften mit Zoom und Microsoft Teams machen zudem Video-Sprechstunden direkt aus dem EHR-System heraus möglich. Dies verbessert eine nahtlose Patientenversorgung und optimiert klinische Arbeitsabläufe.

Auch dieser Konzern wächst dank seiner zahlreichen weiteren Angebote stetig mit hohen Margen und Kapitalrenditen.

7. CIGNA

Cigna ist ein weiteres US-Gesundheitsunternehmen mit starkem Fokus auf Telemedizin.

Seit der MDLive-Übernahme im Jahr 2021 bietet Cigna rund um die Uhr Video- und Telefonzugänge für akute und chronische Behandlungen bei Ärzten, Therapeuten und Psychiatern. Die Cigna Wellbeing App ermöglicht darüber hinaus weltweit Konsultationen, Diagnosen und eine zeitnahe Rezeptausstellung. Mit mehrsprachiger Beratung und zahlreichen Ärzten ist Cigna breit aufgestellt.

Das Unternehmen entwickelt sich ebenfalls stetig.

Übrige Anbieter

Darüber hinaus existieren noch viele weitere kleine Unternehmen, die aber meist noch nicht bis geringfügig profitabel oder nicht börsennotiert sind. Dazu gehören beispielsweise Teladoc Health, American Well, Pediatrix Medical, DocMorris und Ping An Good Doctor.

Fazit

Telemedizin ist ein Wachstumsmarkt, der angesichts des Kostendrucks im Gesundheitssystem, der Digitalisierung, neuer technischer Möglichkeiten und künstlicher Intelligenz in allen medizinischen Bereichen deutlich an Bedeutung gewinnt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion