Ölpreise wenig verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 65,55 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli stieg um 4 Cent auf 63,45 Dollar.

In den vergangenen Tagen hatten die anhaltenden geopolitische Spannungen sowie die Waldbrände in Kanada die Ölpreise gestützt. Mittlerweile hat Regen die Ausbreitung der Waldbrände, die auch die Ölproduktion in dem nordamerikanischen Land belasten, eingedämmt.