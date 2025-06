EU hofft trotz verdoppelter US-Zölle auf Verhandlungslösung

WASHINGTON/PARIS (dpa-AFX) - EU-Chefverhandler Maros Sefcovic hofft im Zollstreit mit den USA weiter auf eine baldige Lösung, auch wenn Washington jüngst den Druck erneut erhöht hat. Der für Handel zuständige EU-Kommissar Sefcovic teilte nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer in Paris mit: "Wir gehen mit Tempo in die richtige Richtung." Er sprach von einer produktiven und konstruktiven Diskussion.

Dabei war am Morgen europäischer Zeit eine weitere Eskalation im Streit in Kraft getreten - eine von US-Präsident Donald Trump angekündigte Verdopplung der Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium. Seitdem gilt für Importe in die USA ein Satz von 50 Prozent - zuvor waren es 25 Prozent gewesen.