Börsenstart USA - 04.06. - S&P 500 stark +0,21 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 42.581,73 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: Merck & Co +1,62 %, Apple +0,59 %, Visa (A) +0,54 %, Nike (B) +0,49 %, Unitedhealth Group +0,43 %

Flop-Werte: Boeing -0,85 %, Travelers Companies -0,70 %, Johnson & Johnson -0,66 %, Goldman Sachs Group -0,64 %, McDonald's -0,63 %

Der US Tech 100 steht bei 21.711,94 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +3,90 %, Zscaler +2,79 %, NXP Semiconductors +2,71 %, GLOBALFOUNDRIES +2,30 %, Meta Platforms (A) +2,10 %

Flop-Werte: Constellation Energy -3,37 %, Palantir -3,25 %, Tesla -2,70 %, Copart -2,24 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,84 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.986,78 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: Albemarle +4,24 %, ON Semiconductor +3,90 %, Charles River Laboratories International +3,51 %, NXP Semiconductors +2,71 %, IQVIA Holdings +2,55 %

Flop-Werte: Dollar Tree -9,69 %, Hewlett Packard Enterprise -3,57 %, Constellation Energy -3,37 %, Palantir -3,25 %, Tesla -2,70 %