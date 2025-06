Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Pfandbriefbank - 'Buy'

Kolovkolosh schrieb 22.05.25, 22:39

Also ich hab Steuerrecht studiert, und von Gesellschaftsrecht wenig Ahnung. Höflich ausgedrückt. Aber mal meine laienhafte Meinung.



TOP 2: Eine Ausschüttung des kompletten Bilanzgewinns finde ich schon etwas seltsam, so als ob die AG unbedingt die Aktionäre in gute Laune setzen möchte. Aber was solls - als Aktionär sag ich ja, solang die Bude keine Kredite aufnimmt, um auszuschütten. Interessanterweise erfolgt die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagekonto, stellen also technisch keine Gewinnverwendung dar.



Kleiner Hinweis: Freut euch nicht zu früh, dass die Dividende steuerfrei bei euch ankommt. Ausschüttungen aus dem Einlagekonto mindern die steuerlichen Anschaffungskosten. Zumindest verschiebt ihr damit die Steuerbelastung aber bis zum Tag des Verkaufs, was ja auch nicht schlecht ist.



TOP 3, 4: Ich hab nur ein paar Hundert Aktien, spontan gekauft als die pbb bei 4,50 stand. Daher hab ich die Presse und Unternehmensmeldungen nicht verfolgt. Ich sag mal so: Hat es letztes Jahr irgendeinen Skandal etc. gegeben? Wenn nein, sollen sie entlastet werden.



TOP 5: Kenn die beiden nicht. Wenn ich nichts gegen diese Personen sagen kann, folge ich dem Vorschlag.



TOP 6: Deloitte soll 2025 den Abschluss prüfen. Grundsätzlich kann ich nichts dagegen sagen; als Aktionär wäre für mich nur relevant, dass der Prüfer alle 2 bis 3 Jahre gewechselt wird. Bei so einem Wechsel kommt dann doch mal was ans Licht, was bei einem konstanten Prüfer eher nicht der Fall ist. Auch lassen die Prüfer viel mehr durchgehen, wenn sie wissen, dass sie das Mandat nicht ohnehin abgeben müssen. Einen Dauerauftrag kann man verlieren, einen temporären verliert man ohnehin.



Weiß jemand, wer in der Vergangenheit die Abschlüsse prüfte?



TOP 7,8,9: Da fehlt mir das Fach- und Hintergrundwissen.



TOP 10: Immer doch. Virtuelle Hauptversammlungen nutzen m.E. eher den Kleinanlegern. Einloggen ist leichter als anreisen.



TOP 11, 12 und 13: Auf den ersten Blick keine Ahnung. Auf den zweiten Blick dachte ich erst, dass die Kapitalerhöhungen die Verwendung der eingehenden Vergleichssumme der D&O Versicherer darstellen. Aber das Geld bleibt ja nicht bei der pbb. Grundsätzlich will ich als Aktionär einen wirklich guten Grund hören, wenn mein Anteil an der AG durch neue Anteile verwässert wird. Einen Grund liefern sie nicht.



TOP 14: Genussrechte und hybride Schuldverschreibungen... Ich fass beides nicht mit ner Kneifzange an. Fehlen nur noch Nachrangdarlehen und die Dreifaltigkeit wäre komplett. Solang sie nicht mich zum Erwerb zwingen! Müsste man sich jetzt detailliert mit befassen, wie diese ausgestaltet sind. Nehmts mir nicht übel, aber für meine 500 Scheine tu ich mir das nicht an.



TOP 15: Das ist nur eine Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien, die der Vorstand nutzen kann - oder eben auch nicht. Die vorige Ermächtigung aus 2020 wurde auch nicht in vollem Umfang genutzt, ist aber im Mai 2025 abgelaufen. Das ist jetzt also die pauschale Folgeermächtigung. Sollte mal Geld "übrig sein", kann es zum Einzug der Aktien nutzen ohne extra die Aktionäre abstimmen zu lassen. Wenn nicht, dann nicht.



TOP 16: Ich hab es überflogen, mit den Anhängen war es ja doch ne Menge Papier. Ich sag mal so: Bei nem Vergleich klatscht man nie vor Freude in die Hände. Bei so nem komplexen Sachverhalt wäre mir aber als Aktionär Rechtssicherheit lieber als ungewisse Ansprüche. Allein schon, weil es die Verfahrenskosten deutlich senkt, die vorrangig aus der Versicherungssumme zu begleichen sind.