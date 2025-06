Reiche will Tempo machen für neue Gaskraftwerke

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will Tempo machen für den Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland. "Wir wollen Ende des Jahres zu den ersten Ausschreibungen kommen", sagte die CDU-Politikerin bei einem Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft in Berlin. Sie verwies auf den Koalitionsvertrag mit dem Bau von bis zu 20 Gigawatt an Kraftwerksleistung. Geplant sei aber, mit einem "kleinen Schnellboot" zu starten.

Das Ministerium nannte eine Größenordnung von fünf bis zehn Gigawatt. "Es kommt darauf an, wie weit wir uns mit der Kommission beihilferechtlich einigen können. In einem ersten Schnellboot werden es vermutlich Gaskraftwerke sein, weil diese schnell und kostengünstig zu beschaffen sind", sagte Reiche. "Wenn flexible, steuerbare Leistung nicht genug vorhanden ist, laufen wir in Versorgungssicherheitszustände, die ernst zu nehmen sind. Wir können es uns nicht leisten, auf Kante genäht zu fahren. Viele Übertragungsnetzbetreiber haben ihre Sorge darüber zum Ausdruck gebracht, dass wir sehr, sehr knapp sind, was Reserven betrifft."