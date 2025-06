BDL plädiert für zielgenauere Anreize beim E-Auto-Leasing

Berlin (ots) - "Die geplante temporäre Einführung einer degressiven Abschreibung

von 30 Prozent für Investitionen in Ausrüstungen ist ein guter und überfälliger

Schritt. Die degressive AfA ist ein bewährtes Instrument, um Investitionen

anzukurbeln. Wirkungsvoller wäre jedoch die unbefristete Einführung gewesen.

Denn Investitionen lassen sich nicht zuverlässig auf einen engen Zeitraum

bündeln", kommentiert Dr. Claudia Conen, Hauptgeschäftsführerin des BDL, die

jüngsten steuerlichen Maßnahmen des Bundesfinanzministers Lars Klingbeil unter

dem Schlagwort "Investitionsbooster".



Grundsätzlich sei auch positiv zu beurteilen, dass sich der Bundesfinanzminister

zum Markthochlauf von Elektroautos auf die gewerblichen Halter fokussiert.

Gewerbliche Halter seien für über 60 Prozent der Neuzulassungen verantwortlich

und daher der richtige Hebel. "Jedoch betrachten wir die Sonderabschreibung von

75 Prozent im ersten Jahr nicht als Booster. Hier brauchen wir ergänzende

Maßnahmen zur Förderung von geleasten E-Autos", erklärt Conen. Denn ebenfalls

rund 60 Prozent der neuzugelassenen Elektroautos werden inzwischen mittels

Leasing angeschafft. "In einem konjunkturellen Umfeld, das auf die Gewinne von

Unternehmen drückt, hilft die Sonderabschreibung nur einer kleinen Anzahl von

Unternehmen, aber nicht in der Breite. Es ist unverständlich, dass die neue

Bundesregierung das etablierte Instrument des Leasing in einer Förderung außer

Betracht lässt."





Für Leasing-Kunden schlägt die Hauptgeschäftsführerin konkret einen pauschalen

Betriebskostenfaktor von 1,5 für Leasing-Raten von Elektrofahrzeugen (BEV) vor.

Das würde das BEV-Leasing deutlich attraktiver machen. "Unabhängig davon, ob

gekauft oder geleast wird, hätten alle gewerblichen Kunden so einen steuerlichen

Vorteil, wenn sie sich für ein E-Fahrzeug entscheiden." Von einigen

Marktakteuren werde ergänzend eine erneute Kaufprämie ins Spiel gebracht. Conen:

"Sollte eine Kaufprämie von der Politik ins Auge gefasst werden, ist es wichtig,

dass diese auch in Leasing-Modelle integrierbar ist."



Eine spürbare Konkurrenz zu Leasing durch die Sonderabschreibung sieht der BDL

nicht. "Entscheidend für Leasing-Kunden sind andere als steuerliche Aspekte:

hohe Planbarkeit, flexible und individuelle Vertragsgestaltung, die Möglichkeit,

rasch auf technologische Entwicklungen reagieren zu können. Auch begleitende

Serviceleistungen, die personelle Ressourcen entlasten, sprechen aus

Unternehmenssicht für Leasing. Eine repräsentative Marktbefragung aus diesem

Jahr hat dies erneut bestätigt." Die Studie macht zudem deutlich, dass das Thema

Liquiditätsschonung seit der Corona-Pandemie spürbar an Bedeutung gewonnen hat.

"Leasing entlastet die Bilanz. Leasing und Abschreibung des bilanziellen

Aufwands sind zwei Instrumente, die sich ergänzen und Investitionen fördern."



