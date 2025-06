Analysten enthüllen: Angeschlagene Fintech-Aktie vor Erholungsrallye?

Ein wesentlicher Treiber für das Upgrade: Die Cash App werde nach den Zahlen zum ersten Quartal nicht so aggressiv im Kreditgeschäft vorgehen wie zunächst befürchtet. Frisch hatte ursprünglich angenommen, dass Block durch verstärktes Kreditvergabevolumen sinkende Transaktionszahlen kompensieren wolle. Gespräche mit Insidern hätten jedoch diese Sorge relativiert. Besonders wichtig: Block trägt nicht alle Kreditrisiken selbst, da die Finanzierung auf mehrere Investoren verteilt ist.

"Als das Management im Earnings Call zum ersten Quartal 2025 davon sprach, die Kreditvergabe an Neukunden in neuen Bundesstaaten mit höheren Kreditlimits auszuweiten, hatten wir ehrlich gesagt große Bedenken", schrieb Frisch am Dienstag in einer Mitteilung an Kunden.

"Wir befürchteten, dass eine aggressivere Kreditstrategie zur Kompensation schwächerer Ausgaben im zweiten Halbjahr 2025 und darüber hinaus zu erheblichen Verlusten führen könnte. Doch nach Gesprächen mit dem Management und Einblicken in die verschiedenen Finanzierungsquellen innerhalb des Kreditportfolios von Block sehen wir die Lage nun deutlich positiver."

Ein weiteres Argument für die Hochstufung: Die Ausgaben der einkommensschwächeren Kundengruppen zeigen sich stabil, trotz der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten. Zudem könnten neue Produktlaunches das Wachstum unterstützen. Frisch betonte außerdem, dass die Bewertung trotz des jüngsten Kursanstiegs weiter attraktiv sei.

Mit dieser Einschätzung gehört Frisch nun zur Mehrheit der Analysten an der Wall Street, die eine Kaufempfehlung für die Aktie aussprechen. Laut Daten von LSEG liegt sein Kursziel nun über dem Marktdurchschnitt, das bei 68 US-Dollar liegt

