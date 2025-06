Havila Kystruten AS (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Havila Kystruten AS

ISIN: NO0011045429



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.06.2025

Kursziel: 2,30 NOK (zuvor: 2,50 NOK) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Q1 wegen geringerer staatl. Einnahmen hinter Erwartungen, Ausblick 2025 am unteren Ende bestätigt, 2026+ unverändert



Havila hat letzte Woche seinen Jahresbericht 2024 und die Ergebnisse des ersten Quartals vorgelegt. Insgesamt fiel die Entwicklung in Q1 leicht unter der Erwartung aus, vor allem aufgrund niedrigerer staatlicher Einnahmen. Wir gehen davon aus, dass dies einer der Gründe ist, warum das Unternehmen nun das untere Ende der ursprünglichen Prognose von 75-80% Auslastung und einem EBITDA von 400-500 Mio. NOK erwartet.



[Tabelle]



Der Q1-Umsatz belief sich auf 350,0 Mio. NOK, was einem Anstieg von 19,5% yoy entspricht. Die Abweichung von unserer Schätzung resultierte aus geringeren staatlichen Zahlungen, die in Q1 bei NOK 99,7 Mio. lagen. Diese beinhalteten jedoch einen positiven Effekt von 15 Mio. NOK aus der Auflösung von Rückstellungen für Zahlungen in der optionalen Periode 2031, die zu hoch angesetzt waren und im Q1 korrigiert wurden. Folglich sollten die staatlichen Einnahmen für Q2-Q4 bei jeweils etwa 85 Mio. NOK liegen, was - neben der niedriger als erwarteten Auslastung und höheren LNG-Kosten im Q1 - die Konkretisierung der Prognose am unteren Ende des ursprünglichen Korridors erklären dürfte. Dennoch war der operative Cashflow mit 112,7 Mio. NOK deutlich positiv, was den vorteilhaften Effekt von Buchungen vs. Umsatzrealisierung im Q1 zeigt.



Ausblick 2025 am unteren Ende bestätigt; Ziele für 2026+ unverändert: Die Auslastung in Q2 ist mit 73% bislang besser als im Vorjahr (69% in Q2/24), wobei Buchungen zunehmend näher am Abreisedatum erfolgen - unterstützt durch Havilas Fähigkeit, kürzere Reisen anzubieten als der Wettbewerber. Dennoch lag die Q1-Auslastung unter den Erwartungen, sodass nun für das Gesamtjahr eine Auslastung am unteren Ende der bisherigen Spanne erwartet wird. Auch das EBITDA dürfte zwar über 400 Mio. NOK liegen, sich aber ebenfalls am unteren Ende der Prognose bewegen. Wir sehen 2025 weiterhin als Übergangsjahr mit deutlichen Fortschritten bei den operativen KPIs, die jedoch noch nicht das volle Potenzial widerspiegeln. Wir erachten das bestätigte EBITDA-Ziel von 600-800 Mio. NOK ab 2026 weiter als visibel, haben jedoch unsere Prognosen angesichts der geringeren staatlichen Zahlungen und niedrigeren Auslastung reduziert.



Fazit: Die operative Entwicklung bleibt grundsätzlich positiv. Wir sind zuversichtlich, dass deutlich höhere ACRs in Kombination mit einer steigenden Auslastung in 2025 und 2026 zu einem spürbaren EBITDA-Anstieg führen werden - wenn auch mit etwas geringerer Dynamik als zunächst erwartet. Der wichtigste Kurstreiber bleibt allerdings die anstehende Refinanzierung. Zwei Faktoren spielen Havila dabei in die Karten: Die starke Sommersaison fällt in die entscheidende Phase dieses Prozesses, zudem unterstützt das gesunkene EURIBOR-Niveau (-160Bp seit Juni 2024) das Umfeld. Wie im Q1-Bericht erwähnt, liegt bereits eine Zusage des bisherigen Kreditgebers für eine neue Anleihe vor. Wir gehen jedoch davon aus, dass diese keine signifikant verbesserten Bedingungen aufweist, dem Unternehmen jedoch mehr Flexibilität in Bezug auf den Zeitpunkt der vollständigen Refinanzierung verschaffen könnte. Auch der vorgeschlagene 50:1- Reverse-Split dürfte die optische Attraktivität der Aktie erhöhen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem leicht reduzierten Kursziel von 2,30 NOK (zuvor: 2,50 NOK).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32792.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2150926 04.06.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Havila Kystruten Aktie Die Havila Kystruten Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 0,076 auf Frankfurt (04. Juni 2025, 08:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Havila Kystruten Aktie um -5,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,98 %. Die Marktkapitalisierung von Havila Kystruten bezifferte sich zuletzt auf 64,88 Mio.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,0000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000Euro was eine Bandbreite von +2.538,52 %/+2.538,52 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 2,30 Euro