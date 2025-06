Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Koenig & Bauer AG

ISIN: DE0007193500



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.06.2025

Kursziel: 17,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



E-Mobility-Phantasie lebt - Trockenbeschichtungstechnologie für Batteriezellfertigung erreicht wichtige Entwicklungsstufe

Koenig & Bauer hat gestern gemeldet, dass in der Entwicklungspartnerschaft mit der VW Tochter PowerCo für eine nachhaltigere Batteriezellfertigung ein wichtiger Meilenstein erreicht wurde.



Proof of Concept erbracht: Im Rahmen der seit Juni 2023 laufenden Zusammenarbeit wurde von Koenig & Bauer eine Trockenbeschichtungsanlage für die lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung von Anoden und Kathoden (Dry-Coating) entwickelt und zwei Prototypen an PowerCo geliefert. Bei der Trockenbeschichtung handelt es sich um einen Teilprozess der mehrstufigen Batteriezellfertigung, durch den das aufwendige und energieintensive Trocknen von feucht beschichteten Elektroden vermieden werden kann. Laut der gestrigen Meldung wurde die Konzeptphase des Projekts nunmehr mit dem 'Factory Acceptance Test' erfolgreich abgeschlossen und der Proof of Concept damit erbracht. Als nächster Schritt werden die Trockenbeschichtungsanlagen bei PowerCo in eine Pilotlinie überführt, um weitere Skalierungs- und Entwicklungsarbeiten zu absolvieren und die Eignung der Technologie für die industrielle Serienproduktion nachzuweisen. Der Abschluss dieser Projektstufe soll in 2026 erfolgen, ihren jeweiligen Entwicklungsaufwand tragen beide Parteien nach wie vor selbst. Darüber hinaus wurde zwischen PowerCo und Koenig & Bauer bereits ein kommerzieller Rahmenvertrag geschlossen, zum wirtschaftlichen Potenzial der Technologie wurden allerdings noch keine Angaben gemacht. Aufgrund des unklaren Ausgangs der Entwicklungsphase sind bislang keine Erfolge des Projekts in unseren Prognosen abgebildet. Die Chance auf die Erschließung neuer nennenswerter Umsatz- und Ertagspotenziale abseits der Druck- und Verpackungsindustrie ist durch die gestrige Meldung aber weiter gestiegen.



Erfolgreiche Bilanz der China Print: Von kurzfristig höherer Relevanz für die operative Entwicklung dürften hingegen die Ende Mai gemeldeten Auftragserfolge der China Print sein, die u.E. für Koenig & Bauer die bedeutendste Messe im wichtigen asiatischen Markt (Umsatzanteil 2024: 20,6%) darstellt. So gingen laut Unternehmen formatübergreifend Bestellungen für eine Vielzahl neuer Bogenoffsetmaschinen ein. Des Weiteren wird durch die zahlreichen intensiven Verkaufsgespräche und Anbahnungen ein reges Nachmessegeschäft erwartet. Insgesamt wertete der Konzern daher trotz eines global anspruchsvollen Marktumfelds die Auftragslage als 'stabil', sodass wir auch für Ende Q2 mit einem Auftragsbestand leicht oberhalb der Schwelle von 1 Mrd. EUR rechnen (31.03.: 1.032,8 Mio. EUR), wenngleich der Auftragseingang signifikant unterhalb des von der Weltleitmesse drupa beflügelten Vorjahreswerts (Q2/24: 398,6 Mio. EUR) liegen sollte. Nicht zuletzt deutet das anhaltend trübe und zuletzt noch deutlich verschlechterte Geschäftsklima der deutschen Druckindustrie (Index Mai: 85,1 Pkt; -4,3 PP mom) auf eine hierzulande noch immer gedämpfte Nachfrage hin.

Fazit: Der erreichte Meilenstein zum Einsatz der

Trockenbeschichtungstechnologie von Koenig & Bauer für eine effizientere Batteriezellfertigung ist Beleg für das technologische Know-how und die Innovationskraft des Unternehmens. Wenngleich das Erlöspotenzial schwer zu greifen ist, nährt dies die Phantasie in einer u.E. ohnehin attraktiven Equity Story. Durch die positiven Signale zur Auftragsentwicklung sehen wir das Unternehmen auch hinsichtlich der Guidance im Soll und bestätigen das Kursziel und Rating.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32794.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2150932 04.06.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koenig & Bauer Aktie Die Koenig & Bauer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 13,12 auf Tradegate (04. Juni 2025, 16:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koenig & Bauer Aktie um +5,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,85 %. Die Marktkapitalisierung von Koenig & Bauer bezifferte sich zuletzt auf 219,12 Mio.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,600Euro. Von den letzten 5 Analysten der Koenig & Bauer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 18,000Euro was eine Bandbreite von +20,66 %/+35,75 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 17,00 Euro