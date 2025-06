Euro legt zu

macvin schrieb gestern 11:27

Sicherst du ab? Lange nichts von dir in der Richtung gehört.



Es gab ja auch keinen Anlass dazu. Gold ist gestiegen und zwar aus einem langen Uptrendkanal nach oben raus zu einem neuen ATH. Also wieder mal Niemandsland. Erstes Rückschlagrisiko also auf die OK des Kanals. Das hatten wir schon. Für einen hedge sollte das CRV schon 2:1 sein, also die Wahrscheinlichkeit der Korrektur doppelt so hoch wie eine weiterer Anstieg. Ein CRV von 1:1 wäre ja nu rein Setzen auf Rot oder Schwarz....:look:



Ich beobachte das weiter, mit den Gewinnen der letzten Wochen im Rücken.



