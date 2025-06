Wells Fargo: 7 Jahre auf der Strafbank! - Kommt jetzt der große Ausbruch?

Meilenstein für CEO Charlie Scharf

Die Entscheidung gilt als bedeutender Erfolg für CEO Charlie Scharf, der seit 2019 an der Spitze der Bank steht. Scharf kündigte an, Wachstumschancen insbesondere in den Bereichen Kreditkarten, Vermögensverwaltung und Firmenkundengeschäft nutzen zu wollen. In einer Stellungnahme bezeichnete er die Entscheidung der Fed als "entscheidenden Meilenstein. Aufgrund der Arbeit, die wir geleistet haben, sind wir heute ein anderes und weitaus stärkeres Unternehmen." Als Zeichen der Anerkennung sollen alle Vollzeitbeschäftigten der Bank eine Sonderprämie in Höhe von 2.000 US-Dollar erhalten.

Auch externe Stimmen würdigten die Leistung des Managements. JPMorgan-CEO Jamie Dimon lobte seinen ehemaligen Weggefährten ausdrücklich: "Charlie und sein Team verdienen großes Lob – sie haben extrem hart gearbeitet, um die Altlasten des Unternehmens zu lösen." Die Rücknahme der Wachstumsbeschränkung markiert damit nicht nur das Ende eines dunklen Kapitels für Wells Fargo, sondern auch den vorläufigen Höhepunkt eines tiefgreifenden Erneuerungsprozesses unter Scharfs Führung.

Deutsche Bank sieht starkes Gewinnwachstum – Kursziel bei 90 Dollar

Nach der offiziellen Aufhebung der Vermögensobergrenze durch die US-Notenbank erwartet die Deutsche Bank ein kräftiges Gewinnwachstum bei Wells Fargo. In einer aktuellen Analyse prognostizieren die Analysten für den Zeitraum von 2026 bis 2028 einen jährlichen Anstieg des Gewinns pro Aktie um fast 20 Prozent.

Zwar sei die Entscheidung der Fed vom Markt weitgehend erwartet worden, doch wird sie von Experten als klar positiv für die Aktie gewertet. Die Deutsche Bank betont, dass die nun zurückgewonnene Wachstumsfreiheit, kombiniert mit gezielten Investitionen in Kerngeschäftsbereiche wie Kreditkarten, Vermögensverwaltung und Firmenkundengeschäft, die Basis für eine starke Ertragsentwicklung bilden dürfte.

Entsprechend stuft das Institut die Aktie von Wells Fargo weiterhin mit "Kaufen" ein und gibt ein Kursziel von 90 US-Dollar aus – ein deutliches Potenzial über dem aktuellen Niveau.

Mein Tipp: Dividendenfantasie trifft auf Wachstum – Aktie rückt ins Depot-Rampenlicht

Mit der Aufhebung der Vermögensobergrenze durch die US-Notenbank rückt Wells Fargo verstärkt in den Fokus der Anleger. Die Bewertung bleibt attraktiv: Das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei moderaten 13, die Dividendenrendite bei soliden 2,2 Prozent – Tendenz steigend.

CEO Charlie Scharf kündigte in einem Interview mit dem US-Sender CNBC an, die Dividende erhöhen und das Wachstumstempo forcieren zu wollen. Die Rückkehr zu alter Stärke steht damit nicht nur bilanziell, sondern auch strategisch auf der Agenda.

Technische Indikatoren wie das jüngst aufgetretene "Death Cross" – bei dem die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie nach unten kreuzt – sollten Anleger gelassen sehen. Die Erholung der Aktie kann rasch zu einem "Golden Cross" führen, dem klassischen Kaufsignal in der Chartanalyse.

Mutige Anleger dürfen bereits jetzt zugreifen. Wer vorsichtiger agieren möchte, der wartet den Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 70 US-Dollar ab. Klar ist: Die Wells-Fargo-Aktie ist nach Jahren des Umbaus wieder ein Kandidat für das langfristige Depot.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!