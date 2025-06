Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gefallen. Der richtungweisenden Euro-Bund-Future sank um 0,10 Prozent auf 130,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,52 Prozent.

Die Kursausschläge am Anleihemarkt hielten sich in Grenzen. Daten aus dem Dienstleistungssektor der Eurozone belasteten die Kurse ein wenig. Der Einkaufsmanagerindex war im Mai weniger als erwartet gesunken. Der Indikator liegt aber noch etwas unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Positiv überrascht haben vor allem die Zahlen aus Italien, die ein robustes Wachstum des Sektors signalisieren.

Steuerpläne der deutschen Regierung sorgten zudem für Zuversicht. So will die Bundesregierung mit Steuerentlastungen dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder mehr investiert und aus der Krise kommt. Dafür beschloss das Kabinett in Berlin ein milliardenschweres Paket mit erweiterten Abschreibungsmöglichkeiten für Maschinen und Elektrofahrzeuge./jsl/men