Dax legt zu - Infineon vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.276 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start baute der Dax bis zum Mittag seine Zugewinne aus, bevor er am Nachmittag sich vorübergehend dem Vortagesschluss näherte.



Derzeit setzen viele Anleger darauf, dass die Zölle von US-Präsident Donald Trump geringer ausfallen, als dieser angedroht hat. Die Hoffnung ist, dass dieser erneut Zölle zurückzieht oder aussetzt, wenn die Märkte negativ reagieren.





