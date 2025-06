Deutsche Indizes überflügeln US-Märkte: TecDAX und SDAX glänzen

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine stärkere Performance im Vergleich zu den US-amerikanischen Märkten. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,58% und steht aktuell bei 24.277,90 Punkten. Der MDAX legt um 0,60% zu und erreicht 31.057,78 Punkte. Besonders bemerkenswert ist der SDAX, der mit einem Plus von 1,12% auf 16.888,68 Punkte klettert. Der TecDAX übertrifft alle anderen deutschen Indizes mit einem Zuwachs von 1,32% und notiert bei 3.926,20 Punkten. Im Vergleich dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine verhaltenere Entwicklung. Der Dow Jones steigt leicht um 0,03% und steht bei 42.549,88 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen moderaten Anstieg von 0,08% und erreicht 5.979,38 Punkte. Insgesamt demonstrieren die deutschen Indizes heute eine stärkere Dynamik, insbesondere im Technologiesektor, während die US-Märkte nur geringfügige Zuwächse verzeichnen. Diese Entwicklung könnte auf unterschiedliche Marktbedingungen und Investorenstimmungen in den beiden Regionen hindeuten.Infineon Technologies führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.31% an, gefolgt von Airbus mit 2.37% und DHL Group, die um 2.20% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Sartorius Vz.einen Rückgang von -0.87%, während Siemens Energy um -0.88% fiel. Deutsche Bank hatte mit -1.68% den größten Verlust unter den DAX-Werten. Carl Zeiss Meditec war der Spitzenreiter im MDAX mit einem Anstieg von 4.85%, gefolgt von Stroeer mit 4.36% und Delivery Hero, das um 4.34% zulegte.Die RENK Group fiel um -4.34%, während flatexDEGIRO einen Rückgang von -5.39% verzeichnete. Redcare Pharmacy hatte mit -13.10% den größten Verlust im MDAX.Im SDAX erzielte thyssenkrupp nucera den höchsten Anstieg mit 13.63%, gefolgt von Wacker Neuson mit 7.94% und SFC Energy, das um 7.73% zulegte.Sixt fiel um -1.51%, während Heidelberger Druckmaschinen um -1.80% nachgaben. Friedrich Vorwerk Group verzeichnete einen Rückgang von -3.10%.Elmos Semiconductor war der beste Performer im TecDAX mit einem Anstieg von 5.60%, gefolgt von SILTRONIC AG mit 5.54% und Formycon, das um 5.22% zulegte.HENSOLDT fiel um -0.69%, während Sartorius Vz. erneut mit -0.87% unter den Flopwerten auftauchte. Kontron verzeichnete einen Rückgang von -1.02%.Im Dow Jones führte Merck & Co mit einem Anstieg von 1.98%, gefolgt von Sherwin-Williams mit 0.69% und Visa (A) mit 0.68%.Johnson & Johnson fiel um -0.52%, während Verizon Communications um -0.83% nachgab. Chevron Corporation verzeichnete einen Rückgang von -0.89%.ON Semiconductor war der Spitzenreiter im S&P 500 mit einem Anstieg von 6.02%, gefolgt von Charles River Laboratories International mit 4.55% und Chipotle Mexican Grill, das um 3.97% zulegte.General Motors fiel um -2.75%, während Valero Energy um -2.98% nachgab. Tesla hatte mit -3.17% den größten Verlust im S&P 500.