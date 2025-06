Sind nicht gegen die Maßnahmen

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz Sorgen um finanzielle Belastungen in den Ländern begrüßt Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies die Bundespläne zur Ankurbelung der Wirtschaft grundsätzlich. Diese könnten einen "wesentlichen Aspekt" für Verbesserungen beitragen, sagte der SPD-Politiker am Vortag von Beratungen mit seinen Länderkollegen in Berlin.

Lies: Haben gemeinsames Ziel