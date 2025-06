Gewinne - Gute Daten und deutsche Steuerentlastungen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Vortagsgewinne angeknüpft. Neben erfreulichen Konjunkturdaten kamen die von der Bundesregierung beschlossenen Steuerentlastungen zur Ankurbelung der deutschen Wirtschaft gut an. Dies- wie jenseits des Atlantiks schreckte die inzwischen in Kraft getretene Verdoppelung der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium die Anleger nicht.

Der EuroStoxx 50 schloss am Tag vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) 0,55 Prozent fester mit 5.405,15 Punkten. Er näherte sich damit wieder seinem Zwischenhoch aus dem Mai. Zu seiner Bestmarke von Anfang März fehlen dem Leitindex der Eurozone aber noch gut 160 Punkte. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,16 Prozent auf 8.801,29 Punkte hoch. Der Schweizer SMI legte um 0,48 Prozent auf 12.298,50 Punkte zu./gl/men