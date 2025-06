Der Handelskrieg von Trump mit der dadurch immer größeren Unsicherheit wirkt: die US-Wirtschaft und der US-Arbeitsmarkt werden immer schwächer, die Inflation steigt - genau davor hatte die US-Notenbank Fed immer wieder gewarnt! Die Folgen des Handelskriegs von Trump haben heute sowohl der ISM Index Service als auch der ADP Arbeitsmarktbericht gezeigt. Wie sollen Unternehmen planen, wenn völlig unklar ist, wie es mit den Zöllen weiter geht? Diese Unsicherheit schlägt nun durch - und bringt die Fed in eine schwere Lage: eigentlich müsste sie die Zinsen senken, aber dann dürfte die Inflation noch weiter angeheizt werden. Die US-Aktienmärkte versuchen weiter, die Probleme zu ignorieren, so lange es noch geht. Nun werden auch die "harten Daten" immer schlechter - und das werden wir bald auch in den Zahlen der Unternehmen sehen..

Hinweise aus Video:

1. Tesla mit katastrophalem Deutschland-Absatz, Chinesen preschen voran

2. Russland: Stagnation – das Limit der Kriegswirtschaft

Das Video "Trump wirkt: Stagflation - Warnung der Fed wird Realität!" sehen Sie hier..