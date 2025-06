ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Weitere Gewinne am Tag vor EZB-Zinsentscheid Die europäischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Gewinne vom Vortag angeknüpft. Neben erfreulichen Konjunkturdaten kamen die von der Bundesregierung beschlossenen Steuerentlastungen zur Ankurbelung der deutschen Wirtschaft gut an. Dies- …