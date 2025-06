Deutlicher Kurssprung bei der ON Semiconductor Aktie - 04.06.2025

ON Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in der Automobil-, Industrie- und Kommunikationsbranche eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Produkten, darunter Leistungshalbleiter und Sensoren, und konkurriert mit Firmen wie Texas Instruments und Infineon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fokussierung auf energieeffiziente Technologien.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ON Semiconductor Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,29 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ON Semiconductor Aktie damit um +9,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,17 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -33,91 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

ON Semiconductor Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,96 % 1 Monat +12,17 % 3 Monate -3,29 % 1 Jahr -37,80 %

Informationen zur ON Semiconductor Aktie

Es gibt 418 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,37 Mrd.EUR wert.

Die deutschen Indizes überflügeln heute ihre US-amerikanischen Pendants: Während der DAX und TecDAX kräftig zulegen, bleiben die US-Märkte eher verhalten. Ein spannender Tag für Investoren!

Die New Yorker Aktienmärkte haben am Mittwoch ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Allerdings hielten sich die Kursgewinne angesichts mäßiger Konjunkturdaten in Grenzen. Die nun in Kraft getretene Verdoppelung der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium …

Die Aktie von ON Semiconductor (WKN: 930124) hatte im Juli 2023 bei 111,35 USD ein Rekordhoch markiert. Der dort gestartete übergeordnete Abschwung ist intakt. Zuletzt verzeichnete der Wert im April dieses Jahres bei 31,04 USD ein 5-Jahres-Tief und konnte darüber einen zumindest temporären Boden und nachfolgend einen mittelfristigen Erholungstrend etablieren. Mit dem gestrigen dynamischen und von hohem Volumen begleiteten Kursschub auf ein 3-Monat...

ON Semiconductor Aktie jetzt kaufen?

Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.