Konzernabschluss 2024 zeigt deutlich verbessertes EBIDTA

Die Staige One AG (WKN A3CQ5L; Börsen Frankfurt, Düsseldorf und Berlin sowie Xetra) verzeichnete 2024 im ersten vollen Geschäftsjahr nach dem Börsengang als noch immer junge Gesellschaft auf ihrem Entwicklungs- und Wachstumspfad einige bemerkenswerte Erfolge, konnte ihre Ziele aber auch noch nicht vollständig erreichen.

In den ersten Monaten des Jahres 2024 konnte Staige One die ersten Großaufträge verkünden. Insbesondere der Vertrag mit dem chinesischen Kunden ACME und einem Auftragseingang im hohen einstelligen Euro-Millionenbereich sorgte für Aufmerksamkeit im Markt und an der Börse.

Auch die Kooperation mit ClipMyHorse.TV, dem Marktführer im Bereich der Live-Übertragungen von Pferdesport- und Zuchtveranstaltungen, ist ein Meilenstein für die Staige One AG: Die ClipMyHorse.TV Operations GmbH hat in einem ersten Schritt mindestens einhundert der von Staige selbst entwickelten Kamerasysteme bestellt. Auch dieser zunächst bis Anfang 2028 laufende Vertrag mit einem einstelligen Millionenvolumen untermauert die Staige One-Umsatzplanung der kommenden Jahre. Im Dezember 2024 wurde darüber hinaus ein Entwicklungsauftrag für die nächste Kamera-Generation geschlossen: Staige One entwickelt für ClipMyHorse.TV eine neue Kamera, die den speziellen Anforderungen von sehr weitläufigen Reitanlagen und den hohen Übertragungsstandards im Reitsport gerecht wird. Zwar verzögert dies den ursprünglich geplanten Kamera-Rollout, allerdings eröffnet die speziell für ClipMyHorse entwickelte Kamera-Technik inklusive der weiterentwickelten KI zusätzliche Chancen – auch über den Reitsport hinaus, denn Staige entwickelt bereits die nächste Kamerageneration.

Internationale Kooperationen mit Fußballvereinen wie Beşiktaş Istanbul (Türkei), dem FC Dordrecht (Niederlande) oder auch Atlético Osasuna (Spanien) zeigen die Akzeptanz und internationale Verbreitung des Staige One-Ökosystems auf.

Leider musste die Staige Gruppe im 4. Quartal 2024 die Jahresprognose anpassen. Vor allem aufgrund von Ordervolumina, die im Geschäftsjahr 2024 hinter den mit Großkunden vereinbarten Zielgrößen blieben, konnte Staige die angepeilten Umsatz- und EBITDA-Ziele für 2024 nicht erreichen.

Der Umsatz blieb mit 2,0 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024 letztlich auf Höhe des Vorjahresniveaus, wenn man die damaligen Umsätze aus Sale & Lease Back-Transaktionen (0,6 Mio. Euro) nicht berücksichtigt. Die Staige One AG hatte sich bereits vor einem Jahr entschieden, diese Form der Umsatzgenerierung nicht mehr fortzusetzen. Allerdings konnte der reelle operative Umsatz mit Kunden dennoch gesteigert werden, denn die Gesellschaft beendete einen bis 2023 laufenden Kooperationsvertrag in Höhe von 0,5 Mio. Euro, der als reines Bartergeschäft naturgemäß ergebnisneutral verlaufen ist.