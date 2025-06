UBS stuft British American Tobacco auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe eine starke Grundlage geschaffen, die eine Rückkehr zu einem Ergebniswachstum (Ebit) im Bereich von 4 bis 6 Prozent im Jahr 2026 ermögliche, schrieb Faham Baig in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2025 / 09:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 40,20EUR auf Tradegate (04. Juni 2025, 19:38 Uhr) gehandelt.