Börsen Update USA - 04.06. - US Tech 100 stark +0,35 %

Der Dow Jones steht bei 42.570,40 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.

Top-Werte: Merck & Co +1,40 %, Honeywell International +0,62 %, Sherwin-Williams +0,61 %, Amazon +0,39 %, Coca-Cola +0,36 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -2,01 %, Travelers Companies -1,44 %, Goldman Sachs Group -1,10 %, Verizon Communications -0,99 %, JPMorgan Chase -0,98 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 21.744,87 PKT und steigt um +0,35 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +6,24 %, Marvell Technology +6,01 %, NXP Semiconductors +4,57 %, AppLovin Registered (A) +3,62 %, The Trade Desk Registered (A) +2,26 %

Flop-Werte: Tesla -3,32 %, Constellation Energy -3,18 %, Palantir -2,80 %, Diamondback Energy -2,61 %, Shopify -2,13 %

Der S&P 500 steht bei 5.986,39 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +6,24 %, NXP Semiconductors +4,57 %, Albemarle +3,88 %, D.R. Horton +3,88 %, Chipotle Mexican Grill +3,78 %

Flop-Werte: Dollar Tree -7,55 %, Valero Energy -4,14 %, Phillips 66 -3,72 %, Marathon Petroleum Corporation -3,57 %, Tesla -3,32 %