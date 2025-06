Leocor Mining leitet Sommerexplorationsprogramm auf dem Kupfer-Gold-Projekt Baie Verte in Neufundland ein News Release re Hodge's Hill, Leamington and Robert's Arm Options (D0221684.DOC;3)Vancouver, British Columbia – 4. Juni 2025 / IRW-Press / Leocor Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Leocor“) (CSE: LECR, OTCQB: LECRF; Frankfurt: LGO0) (vormals …