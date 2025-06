Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (IRW-Press/04.06.2025) - Philomaxcap AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuildings

München, 04.06.2025: Der Vorstand der Philomaxcap AG ("Gesellschaft", ISIN: DE000A1A6WB2) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen Tag beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 ("Neue Aktien") unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2024 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen ("Kapitalerhöhung"). Durch die Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von aktuell EUR 110.334.081,00 um bis zu EUR 1.700.000,00 bzw. um bis zu 1,54 Prozent durch Ausgabe von bis zu 1.700.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft erhöht werden.