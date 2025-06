Valour meldet 812 Mio. USD (1,1 Mrd. CAD) an AUM und monatliche Nettozuflüsse von 12,7 Mio. USD (17,5 Mio. CAD) im Mai 2025, neben anderen wichtigen Entwicklungen

Toronto (ots/PRNewswire) -



- AUM und fortgesetzte monatliche Nettozuflüsse: Valour meldete zum 30. Mai 2025

ein verwaltetes Vermögen (AUM) in Höhe von 812 Mio. USD (1,1 Mrd. CAD) , was

einem Anstieg von 13,5 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Die

Nettomittelzuflüsse im Mai blieben mit 12,7 Mio. USD (17,5 Mio. CAD) weiterhin

stark und brachten die Mittelzuflüsse im bisherigen Jahresverlauf auf 71,4

Mio. USD (99,3 Mio. CAD) - was die zunehmende Nachfrage der Anleger nach den

ETPs von Valour unterstreicht.

- Starke Finanzlage und Treasury-Strategie: Das Unternehmen verfügt über einen

Gesamtbestand an Barmitteln, USDT und Finanzmitteln in Höhe von 70,9 Mio. USD

(97,4 Mio. CAD) , bestehend aus 17,02 Mio. USD (23,4 Mio. CAD) in Bargeld und

USDT, was einem Anstieg von 53,3 % gegenüber dem Vormonat entspricht, und 53,9

Mio. USD (74 Mio. CAD) in seiner Schatzkammer für digitale Vermögenswerte, was

einem Anstieg von 60,4 % gegenüber dem Vormonat zum 30. Mai 2025 entspricht.

- DeFi Alpha Handelsertrag : Seit dem Start im 2. Quartal 2024 hat DeFi Alpha

162,4 Mio. CAD (118,8 Mio. USD) an Erträgen erwirtschaftet, darunter ein 30,3

Mio. CAD (22 Mio. USD) einmaliger Arbitragehandel im Mai 2025. Diese Strategie

hat die Bilanz des Unternehmens erheblich gestärkt, den Schuldenabbau

ermöglicht und das Wachstum der digitalen Vermögensverwaltung unterstützt.



DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq:

DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke

zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen (

"DeFi" ) überbrückt, freut sich bekannt zu geben, dass seine

Tochtergesellschaft, Valour Inc, und Valour Digital Securities Limited (zusammen

" Valour "), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (" ETPs "),

zum 30. Mai 2025 ein verwaltetes Vermögen (" AUM ") von 812 Mio. USD (1,1 Mrd.

CAD) aufweist. Dies entspricht einem Anstieg von 13,5 % gegenüber dem Vormonat,

der auf steigende Preise für digitale Vermögenswerte und Nettozuflüsse von 12,7

Mio. USD (17,5 Mio. CAD) zurückzuführen ist.





Nettozuflüsse und Anlegervertrauen



Im Mai verzeichnete Valour starke Nettomittelzuflüsse in Höhe von 12,7 Mio. USD

(17,5 Mio. CAD) und setzte damit seinen Trend zu konstanten monatlichen

Zuflüssen unabhängig von den Marktbedingungen fort. Im bisherigen Jahresverlauf

erreichten die Nettozuflüsse insgesamt 71,4 Mio. USD (99,3 Mio. CAD), was die

zunehmende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour verdeutlicht. Diese

anhaltende Dynamik spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger wider und

unterstreicht die Attraktivität der vielfältigen Produktpalette von Valour.



Wichtigste Produkte für Zuflüsse



Eine Kombination aus etablierten und neueren ETP-Notierungen, darunter ETH, SUI

und XRP, trieb die außergewöhnliche Performance an. Die wichtigsten Beiträge

leisteten:



- VALOUR ETH SEK: USD 2.476.744 (CAD 3.321.831)

- VALOUR SUI SEK: USD 2.457.486 (CAD 3.293.055)

- VALOUR XRP SEK: USD1.278.474 (CAD1.713.154)

- VALOUR INJ SEK: USD 885.422 (CAD 1.187.454)

- VALOUR DOGE SEK: USD 815.409 (CAD 1.093.659)

- VALOUR BTC EUR: USD 748.534 (CAD 1.003.043)



Diese Zuflüsse unterstreichen die führende Rolle von Valour bei der

Bereitstellung von Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten.



Top-ETPs von Valour nach AUM



Valour erwirtschaftet sein AUM in erster Linie durch Staking und

Verwaltungsgebühren. Valour behält die Staking-Renditen als Einnahmen ein und

erzielt damit zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren einen direkten Wertzuwachs

aus den zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerten, die in seinen ETPs

gehalten werden.



Im ersten Quartal 2025 erwirtschaftete Valour Einnahmen aus Staking und

Kreditvergaben in Höhe von 10,0 Mio. USD (14,0 Mio. CAD) und Verwaltungsgebühren

in Höhe von 2,6 Mio. USD (3,6 Mio. CAD), was die Stärke seines vertikal

integrierten Modells und seine Fähigkeit unter Beweis stellt, wiederkehrende,

protokollgesteuerte Einnahmen aus seiner wachsenden AUM-Basis zu erzielen.



- VALOUR BTC: USD 260.903.347 (CAD 358.421.000)

- VALOUR SOL: USD 244.876.814 (CAD 336.541.000)

- VALOUR SUI: USD 49.994.855 (CAD 68.689.000)

- VALOUR ADA: USD 48.005.105 (CAD 65.973.000)

- VALOUR XRP: USD 47.326.580 (CAD 65.019.000)

- VALOUR ETH: USD 57.391.647 (CAD 78.870.000)

- VALOUR AVAX: USD 13.795.056 (CAD 18.948.000)

- VALOUR DOT: USD 12.621.286 (CAD 17.341.000)



Globale Expansion und strategische Marktentwicklung von Valour



Valour baut seine globale Präsenz als führender Anbieter von regulierten

digitalen Anlageprodukten weiter aus. Mit derzeit über 65 ETPs, die an

europäischen und britischen Börsen notiert sind, ist das Unternehmen auf dem

besten Weg, bis Ende 2025 100 notierte Produkte zu erreichen. In Kürze werden

auch fremdfinanzierte und auf Optionsscheinen basierende Strukturen aufgelegt,

die den Zugang der Anleger weiter verbessern.



Parallel dazu erschließt Valour strategisch aufstrebende Märkte in Afrika,

Asien, dem Nahen Osten und darüber hinaus und sichert sich so einen

First-Mover-Vorteil in Ländern mit großem Wachstumspotenzial. Diese proaktive

Expansion unterstreicht das langfristige Engagement von Valour, die weltweite

Akzeptanz von regulierten digitalen Anlageinstrumenten voranzutreiben.



Starke finanzielle Position



Zum 30. Mai 2025 verfügte das Unternehmen über eine starke Finanzlage:



Bargeld und USDT-Saldo : Ungefähr 17,02 Mio. USD (23,4 Mio. CAD) .



Darlehensverbindlichkeiten : Ungefähr 8,6 Mio. CAD (6 Mio. USD) , unverändert

gegenüber dem Vormonat, was hauptsächlich auf die laufende Umstrukturierung von

Genesis zurückzuführen ist



Digital Asset Treasury



Die Gesellschaft unterhielt ein diversifiziertes Treasury-Portfolio. Der

Gesamtwert des Portfolios belief sich auf etwa 53,9 Mio. USD (74 Mio. CAD) . Das

Unternehmen kann sich jederzeit dazu entschließen, sein Treasury unter

Verwendung der verfügbaren 70,9 Mio. USD (97,4 Mio. CAD) in Bargeld, USDT und

anderen Treasury-Beständen neu zu ordnen oder zu erweitern. Während des

Berichtszeitraums erhöhte das Unternehmen seine Positionen in CORE, ADA und ETH

und fügte SUI als neuen Vermögenswert hinzu.



- 208,8 BTC: USD 22.089.851 (CAD 30.334.415)

- 4.913.918 SUI: USD 17.043.924 (CAD 23.417.482)

- 433.322 AVAX: USD 9.424.744 (CAD 12.952.576)

- 14.375 SOL: USD 2.330.636 (CAD 3.202.695)

- 1.925.703 CORE: USD 1.453.135 (CAD 1.996.806)

- 1.586.683 ADA: USD 1.122.895 (CAD 1.543.679)

- 161 ETH: USD 420.769 (CAD 577.037)

- 490,5 UNI: USD 3.223 (CAD 4.426)



Strategie von DeFi Alpha



Das Unternehmen bewertet und nutzt weiterhin Arbitragemöglichkeiten über seinen

spezialisierten Trading Desk, DeFi Alpha. Seit dem Start im zweiten Quartal 2024

hat DeFi Alpha insgesamt 162,4 Mio. CAD (118,8 Mio. USD) an Erträgen erzielt,

einschließlich eines einmaligen Arbitragegeschäfts, das am 5. Mai 2025 bekannt

gegeben wurde und 30,3 Mio. CAD (22 Mio. USD) einbrachte. Diese Strategie hat

die Finanzlage des Unternehmens erheblich gestärkt, die Rückzahlung von Schulden

ermöglicht und den weiteren Ausbau der digitalen Vermögensverwaltung

unterstützt.



Zu den jüngsten strategischen Entwicklungen vom Mai gehören:



DeFi Technologies meldet eine Rendite von 30,3 Mio. CAD (22 Mio. USD) aus einem

Arbitragegeschäft von DeFi Alpha (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4441028-1&

h=4220503550&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D44410

28-1%26h%3D2735108802%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.newswire.ca%252Fnews-release

s%252Fdefi-technologies-reports-a-return-of-c-30-3-million-us-22-million-from-an

-arbitrage-trade-by-defi-alpha-876691855.html%26a%3DDeFi%2BTechnologies%2BReport

s%2Ba%2BReturn%2Bof%2BC%252430.3%2BMillion%2B(US%252422%2BMillion)%2BFrom%2Ban%2

BArbitrage%2BTrade%2Bby%2BDeFi%2BAlpha&a=DeFi+Technologies+meldet+eine+Rendite+v

on+30%2C3%C2%A0Mio.+CAD+(22%C2%A0Mio.+USD)+aus+einem+Arbitragegesch%C3%A4ft+von+

DeFi+Alpha)



DeFi Technologies meldete einen einmaligen Ertrag von etwa 30,3 Mio. CAD (22

Mio. USD) aus einem Arbitrage-Geschäft, das von seinem spezialisierten Trading

Desk, DeFi Alpha, ausgeführt wurde. Die Rückgabe wird sich im Jahresabschluss

des Unternehmens für das 2. Quartal 2025 widerspiegeln und die allgemeine

Liquiditätslage des Unternehmens stärken. Diese strategische Umsetzung

unterstreicht die Fähigkeit von DeFi Alpha, aus Marktineffizienzen Kapital zu

schlagen, und bekräftigt das Engagement von DeFi Technologies für disziplinierte

Handelsstrategien, die Shareholder Value schaffen.



DeFi Technologies steigt mit der Einführung des regulierten, von Banken

emittierten Stablecoins in Partnerschaft mit Fire Labs in den RWA-Sektor ein;

Kraken tritt als strategischer Integrationspartner bei (https://c212.net/c/link/

?t=0&l=de&o=4441028-1&h=4145468790&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D

0%26l%3Den%26o%3D4441028-1%26h%3D3330148553%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.newswi

re.ca%252Fnews-releases%252Fdefi-technologies-to-enter-rwa-space-with-launch-of-

regulated-bank-issued-stablecoin-in-partnership-with-fire-labs-kraken-joins-as-s

trategic-integration-partner-820467221.html%26a%3DDeFi%2BTechnologies%2Bto%2BEnt

er%2BRWA%2BSpace%2Bwith%2BLaunch%2Bof%2BRegulated%252C%2BBank-Issued%2BStablecoi

n%2Bin%2BPartnership%2Bwith%2BFire%2BLabs%253B%2BKraken%2BJoins%2Bas%2BStrategic

%2BIntegration%2BPartner&a=DeFi+Technologies+steigt+mit+der+Einf%C3%BChrung+des+

regulierten%2C+von+Banken+emittierten+Stablecoins+in+Partnerschaft+mit+Fire+Labs

+in+den+RWA-Sektor+ein%3B+Kraken+tritt+als+strategischer+Integrationspartner+bei

)



DeFi Technologies kündigte ein strategisches Joint Venture und eine führende

Kapitalbeteiligung an Fire Labs an, einem Stablecoin-Infrastrukturanbieter, der

von America First Technology (AFT) unterstützt wird, und markiert damit den

Einstieg des Unternehmens in den Bereich der Real-World Assets (RWA). Die

Initiative sieht die Einführung eines vollständig regulierten, USD-gedeckten

Stablecoin vor, der von einer US-amerikanischen Bank ausgegeben wird, wobei

Kraken Embed als wichtiger Integrationspartner fungiert, um den institutionellen

Zugang zu erleichtern. Das überbesicherte Modell von Fire Labs, das mit 105 %

Rücklagen unterlegt ist, und die dazugehörigen renditetragenden Token sind für

den gesetzeskonformen Einsatz in institutioneller Qualität konzipiert. DeFi

Technologies wird durch Gebühren, Ertragsbeteiligung und Integration in das

Ökosystem an den Einnahmen beteiligt. Das Unternehmen schloss außerdem eine

Minderheitsbeteiligung von 19,5 % an AFT ab und festigte damit seine Position in

der regulierten digitalen Finanzinfrastruktur.



DeFi Technologies bekräftigt Umsatzprognose für 2025 in Höhe von 201,07 Mio.

USD; behauptet Position als größter institutioneller Asset Manager von Solana in

Nordamerika und drittgrößter in Europa (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4441

028-1&h=1852706106&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3

D4441028-1%26h%3D3441541100%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.newswire.ca%252Fnews-r

eleases%252Fdefi-technologies-reaffirms-us-201-07-million-2025-revenue-guidance-

maintains-position-as-largest-institutional-asset-manager-of-solana-in-north-ame

rica-and-third-largest-in-europe-807889201.html%26a%3DDeFi%2BTechnologies%2BReaf

firms%2BUS%2524201.07%2BMillion%2B2025%2BRevenue%2BGuidance%253B%2BMaintains%2BP

osition%2Bas%2BLargest%2BInstitutional%2BAsset%2BManager%2Bof%2BSolana%2Bin%2BNo

rth%2BAmerica%2Band%2BThird%2BLargest%2Bin%2BEurope&a=DeFi+Technologies+bekr%C3%

A4ftigt+Umsatzprognose+f%C3%BCr+2025+in+H%C3%B6he+von+201%2C07%C2%A0Mio.+USD%3B+

behauptet+Position+als+gr%C3%B6%C3%9Fter+institutioneller+Asset+Manager+von+Sola

na+in+Nordamerika+und+drittgr%C3%B6%C3%9Fter+in+Europa)



DeFi Technologies bestätigte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 in

Höhe von 201,07 Mio. USD (285,6 Mio. CAD), ohne Berücksichtigung von

nicht-operativen Buchhaltungsanpassungen im Zusammenhang mit den zuvor

erworbenen gesperrten Solana- und Avalanche-Tokens. Am 23. Mai wurde der Solana

ETP von Valour mit 274,9 Mio. US-Dollar (377,5 Mio. CAD) zum größten Produkt des

Unternehmens nach AUM und damit zum drittgrößten Solana-Fonds in Europa. DeFi

Technologies ist nach wie vor der größte institutionelle Vermögensverwalter von

Solana in Nordamerika und erwirtschaftet mit MEV-optimierten Validatoren,

Staking und proprietären Monetarisierungsstrategien einen jährlichen Umsatz von

bis zu 33 Mio. USD (45,3 Mio. CAD) - mehr als jeder andere Vermögensverwalter

oder öffentliche Solana-Inhaber weltweit.



Valour lanciert Curve DAO (CRV) und Litecoin (LTC) ETPs an der Spotlight-Börse,

erweitert die Präsenz in Skandinavien und stellt neue Produkte in der Roadmap

für 100 ETPs vor (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4441028-1&h=2346873055&u=h

ttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4441028-1%26h%3D59044

4246%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.newswire.ca%252Fnews-releases%252Fvalour-laun

ches-curve-dao-crv-and-litecoin-ltc-etps-on-spotlight-stock-market-expands-nordi

c-presence-and-reveals-new-products-in-roadmap-to-100-etps-881877301.html%26a%3D

Valour%2BLaunches%2BCurve%2BDAO%2B(CRV)%2Band%2BLitecoin%2B(LTC)%2BETPs%2Bon%2BS

potlight%2BStock%2BMarket%252C%2BExpands%2BNordic%2BPresence%2Band%2BReveals%2BN

ew%2BProducts%2Bin%2BRoadmap%2Bto%2B100%2BETPs&a=Valour+lanciert+Curve+DAO+(CRV)

+und+Litecoin+(LTC)+ETPs+an+der+Spotlight-B%C3%B6rse%2C+erweitert+die+Pr%C3%A4se

nz+in+Skandinavien+und+stellt+neue+Produkte+in+der+Roadmap+f%C3%BCr+100%C2%A0ETP

s+vor)



Valour hat die Valour Curve DAO (CRV) und Valour Litecoin (LTC) SEK ETPs am

schwedischen Spotlight Stock Market eingeführt und damit seine Präsenz in der

nordischen Region ausgebaut. Mit mittlerweile über 65 gelisteten ETPs setzt

Valour seine Roadmap auf 100 Produkte fort, wobei neue Angebote - darunter TRX,

XLM, BTC 2x und ETH 2x - in den kommenden Monaten auf den Markt kommen sollen.

Das wachsende Angebot an regulierten ETPs stärkt die Position des Unternehmens

als europäischer Marktführer und bietet Anlegern ein sicheres und

diversifiziertes Engagement in digitale Vermögenswerte.



DeFi Technologies erhält die Genehmigung zur Notierung an der Nasdaq (https://c2

12.net/c/link/?t=0&l=de&o=4441028-1&h=2022706143&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2F

link%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4441028-1%26h%3D390674926%26u%3Dhttps%253A%252F%2

52Fwww.newswire.ca%252Fnews-releases%252Fdefi-technologies-receives-approval-to-

list-on-nasdaq-844528344.html%26a%3DDeFi%2BTechnologies%2BReceives%2BApproval%2B

to%2BList%2Bon%2BNasdaq&a=DeFi+Technologies+erh%C3%A4lt+die+Genehmigung+zur+Noti

erung+an+der+Nasdaq)



DeFi Technologies erhielt die Genehmigung, seine Stammaktien am Nasdaq Capital

Market unter dem Tickersymbol "DEFT" zu notieren; der Handel wurde am 12. Mai

2025 aufgenommen. Im Zuge der Börsennotierung wurden die Aktien des Unternehmens

nicht mehr an den OTC-Märkten gehandelt, sondern werden weiterhin an der CBOE

Canada (DEFI) und der Börse Frankfurt (R9B) gehandelt. Die Börsennotierung an

der Nasdaq ist ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum von DeFi Technologies,

da sie den Bekanntheitsgrad und die Liquidität des Unternehmens erhöht und den

Zugang zu einer breiteren Basis globaler Investoren erweitert.



Valour kooperiert mit der GulfCap Investment Bank für ein Cross-Listing seiner

börsengehandelten Produkte an der Nairobi Securities Exchange (https://c212.net/

c/link/?t=0&l=de&o=4441028-1&h=1372456200&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F

%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4441028-1%26h%3D1454895024%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww

.newswire.ca%252Fnews-releases%252Fvalour-partners-with-gulfcap-investment-bank-

for-cross-listing-its-exchange-traded-products-on-the-nairobi-securities-exchang

e-823460021.html%26a%3DValour%2BPartners%2Bwith%2BGulfCap%2BInvestment%2BBank%2B

for%2BCross-Listing%2Bits%2BExchange%2BTraded%2BProducts%2Bon%2Bthe%2BNairobi%2B

Securities%2BExchange&a=Valour+kooperiert+mit+der+GulfCap+Investment+Bank+f%C3%B

Cr+ein+Cross-Listing+seiner+b%C3%B6rsengehandelten+Produkte+an+der+Nairobi+Secur

ities+Exchange)



Valour hat die GulfCap Investment Bank zum Transaktionsberater ernannt, um das

Cross-Listing seiner Digital Asset ETPs an der Nairobi Securities Exchange (NSE)

zu unterstützen. Diese strategische Partnerschaft erweitert die Präsenz von

Valour auf den afrikanischen Kapitalmärkten und bietet kenianischen Anlegern

einen regulierten Zugang in lokaler Währung zu einer Reihe von über 65 ETPs für

digitale Vermögenswerte, die derzeit an den wichtigsten europäischen Börsen

gehandelt werden. GulfCap wird die regulatorische Koordination, die

Due-Diligence-Prüfung und die Einbindung von Investoren in Übereinstimmung mit

den Richtlinien der kenianischen Kapitalmarktbehörde und der NSE leiten und so

die verantwortungsvolle Einführung digitaler Vermögenswerte in der Region

unterstützen.



DeFi Technologies und Misyon vereinbaren die Einführung innovativer

Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte in der Türkei (https://c212.net/c/lin

k/?t=0&l=de&o=4441028-1&h=48248411&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D

0%26l%3Den%26o%3D4441028-1%26h%3D2622529181%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.newswi

re.ca%252Fnews-releases%252Fdefi-technologies-and-misyon-agree-to-launch-innovat

ive-digital-asset-investment-products-in-turkiye-822557392.html%26a%3DDeFi%2BTec

hnologies%2Band%2BMisyon%2BAgree%2Bto%2BLaunch%2BInnovative%2BDigital%2BAsset%2B

Investment%2BProducts%2Bin%2BTurkiye&a=DeFi+Technologies+und+Misyon+vereinbaren+

die+Einf%C3%BChrung+innovativer+Anlageprodukte+f%C3%BCr+digitale+Verm%C3%B6gensw

erte+in+der+T%C3%BCrkei)



DeFi Technologies kündigte eine strategische Zusammenarbeit mit der Misyon Bank

und Misyon Kripto an, um börsengehandelte Produkte (ETPs) in der Türkei

einzuführen, die Investoren einen alternativen Zugang zu digitalen

Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum bieten. Mit mehr als 50 % der Anleger,

die bereits in Kryptowährungen investiert haben, gehört die Türkei zu den

Ländern mit der weltweit höchsten Akzeptanz digitaler Vermögenswerte, die durch

Inflation und Währungsvolatilität angetrieben wird. Diese Partnerschaft ist ein

wichtiger Schritt in der laufenden globalen Expansionsstrategie von DeFi

Technologies im Nahen Osten, Asien und Afrika durch institutionelle

Partnerschaften und lokalisierte, konforme Produktangebote.



Ergänzende Materialien und künftige Mitteilungen



Das Unternehmen hat auf seiner Website Materialien zur Verfügung gestellt, die

die Diskussion seiner Ergebnisse begleiten sollen, zusammen mit bestimmten

ergänzenden Finanzinformationen und anderen Daten. Wichtige Neuigkeiten und

Informationen über das Unternehmen, einschließlich Präsentationen für Investoren

und den Zeitplan zukünftiger Investorenkonferenzen, finden Sie im Bereich

Investor Relations auf der Website des Unternehmens:

https://defi.tech/investor-relations (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=444102

8-1&h=338121865&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D44

41028-1%26h%3D547154051%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252Finvestor-relatio

ns%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252Finvestor-relations&a=https%3A%2F%2Fde

fi.tech%2Finvestor-relations) .



DeFi Technologies Analystenberichte



Eine vollständige Liste der Analystenberichte über DeFi Technologies finden Sie

hier: https://defi.tech/investor-relations#research (https://c212.net/c/link/?t=

0&l=de&o=4441028-1&h=1360341517&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2

6l%3Den%26o%3D4441028-1%26h%3D646438737%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F

investor-relations%2523research%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252Finvestor

-relations%2523research&a=https%3A%2F%2Fdefi.tech%2Finvestor-relations%23researc

h) .



Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie

sich bitte an: mailto:ir@defi.tech



Informationen zu DeFi Technologies



DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=44410

28-1&h=3931839195&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D

4441028-1%26h%3D2308524896%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasdaq.com%252Fmarket-a

ctivity%252Fstocks%252Fdeft%26a%3DNasdaq%253A%2BDEFT&a=Nasdaq%3A+DEFT) ) ( CBOE

CA: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4441028-1&h=2424940940&u=https%3A%

2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4441028-1%26h%3D4238745583%26

u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cboe.com%252Fca%252Fequities%252Fsecurities%252FDEFI

%252F%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI) ) (

GR: R9B (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4441028-1&h=3771986608&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4441028-1%26h%3D279913121%26u%

3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-i

nc-1%26a%3DGR%253A%2BR9B&a=GR%3A+R9B) ) ist ein Finanztechnologieunternehmen,

das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler

Finanzierung (" DeFi" ) schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler

Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegerinnen und

-anlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein

diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu

gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der

weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein

Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle

Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende

Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das

quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha,

der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem

umfassenden Fachwissen über Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi

Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie

DeFi Technologies auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4441028-1&h=4006070536

&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4441028-1%26h%3D1

538816141%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fdefitechglo

bal%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn und X/Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l

=de&o=4441028-1&h=4285526730&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%

3Den%26o%3D4441028-1%26h%3D1529398537%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252F

defitechglobal%26a%3DX%252FTwitter&a=X%2FTwitter) . Weitere Informationen finden

Sie auf https://defi.tech/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4441028-1&h=1519

354558&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4441028-1%2

6h%3D596291270%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%25

2Fdefi.tech%252F&a=https%3A%2F%2Fdefi.tech%2F)



Tochtergesellschaften von DeFi Technologies



Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited

(zusammen " Valour ") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded

Products, " ETPs" ), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen,

auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale

Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset

Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum

Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie https://c212.net/c/

link/?t=0&l=de&o=4441028-1&h=608219546&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3F

t%3D0%26l%3Den%26o%3D4441028-1%26h%3D572309431%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.

com%252F%26a%3Dvalour.com&a=valour.com .



Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter

von digitaler Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für

Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung

und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.stillmandigital.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4441028-1&h

=2181796360&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D444102

8-1%26h%3D1423559294%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253F

t%253D0%2526l%253Den%2526o%253D4271675-1%2526h%253D2128001416%2526u%253Dhttps%25

253A%25252F%25252Fwww.stillmandigital.com%25252F%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%2

5252Fwww.stillmandigital.com%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stillmandigital.com&a

=https%3A%2F%2Fwww.stillmandigital.com) .



Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes

Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen,

detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale

Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu

gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

https://www.reflexivityresearch.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=444102

8-1&h=3126310101&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4

441028-1%26h%3D1251023038%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F

%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D4167373-1%2526h%253D493512135%2526u%253Dhttp

s%25253A%25252F%25252Fwww.reflexivityresearch.com%25252F%2526a%253Dhttps%25253A%

25252F%25252Fwww.reflexivityresearch.com%25252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.re

flexivityresearch.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.reflexivityresearch.com%2F)



Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer

Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative

Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher

Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer

Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene

risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/ (https://c212.net/

c/link/?t=0&l=de&o=4441028-1&h=1422603620&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F

%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4441028-1%26h%3D2971380959%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww

.neuronomics.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neuronomics.com%252F&a=https

%3A%2F%2Fwww.neuronomics.com%2F) .



Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält

"zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen

Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das

Wachstum der AUM, die Treasury-Strategie des Unternehmens für digitale

Vermögenswerte, die Expansion von ETPs für digitale Vermögenswerte, die Höhe der

Erträge aus den Validierungsknoten des Unternehmens, das Interesse der Anleger

und die Nachfrage nach ETPs von Valour, das Vertrauen der Anleger in digitale

Vermögenswerte im Allgemeinen, die Arbitragemöglichkeiten von DeFi Alpha, das

regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler

Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen

und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Erträge

solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung

oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in

diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert

wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter

anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die

Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten

Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf

dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei

digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche,

wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das

Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den

zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die

dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder

beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese

Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen

Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können.

Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht,

zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch

geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.



DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE

ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Chief

Executive Officer, mailto: ir@defi.tech , (323) 537-7681



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2702046/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Tech

nologies_Provides_Monthly_Corpor.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=444102

8-1&h=2495906814&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4

441028-1%26h%3D1884719475%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia

%252F2702046%252FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Provides_Monthly_Corpo

r.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2702046%252FDeF

i_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Provides_Monthly_Corpor.jpg&a=https%3A%2F%

2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2702046%2FDeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologie

s_Provides_Monthly_Corpor.jpg)



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-tec

hnologies-stellt-monatliches-unternehmens-update-bereit-valour-meldet-812-mio-us

d-1-1-mrd-cad-an-aum-und-monatliche-nettozuflusse-von-12-7-mio-usd-17-5-mio-cad-

im-mai-2025--neben-anderen-wichtigen-entwicklungen-302473606.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171105/6049333

OTS: DeFi Technologies Inc.