Astellas wählt Veeva Vault CRM als globalen Standard

„Bei Astellas entdecken und liefern wir transformative Therapien für Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt", sagt Nick Eshkenazi, Chief Digital and Transformation Officer bei Astellas. „Eine technologische Basis für kommerzielle Agilität und Ausführung ist entscheidend. Unsere Zusammenarbeit mit Veeva wird uns mit Technologielösungen und Daten versorgen, um unsere Flexibilität als Unternehmen zu verbessern, während wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das unsere Werte und unseren Fokus auf Patientinnen und Patienten teilt."

„Astellas ist führend bei der Verbesserung der Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt durch seine innovativen Forschungs- und Gesundheitslösungen", sagt Matt Farrell, President, Commercial Strategy bei Veeva. „Wir freuen uns, mit Vault CRM unsere Partnerschaft zu vertiefen und Astellas bei dieser Aufgabe zu unterstützen."

Vault CRM erfüllt die einzigartigen und sich entwickelnden länderspezifischen Geschäftsanforderungen und Compliance-Anforderungen der Branche. Es ist Teil der Vault CRM Suite, die Vertriebs-, Marketing- und medizinische Teams miteinander verbindet, um eine nahtlose Zusammenarbeit und eine effektivere kommerzielle Abwicklung zu ermöglichen.

