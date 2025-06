75 Prozent mehr Beschäftigte beim Panzerbau - Rüstungsverband geht von 100.000 Arbeitnehmern insgesamt aus

Osnabrück (ots) - Immer mehr Menschen in Deutschland produzieren Waffen,

Munition und Panzer. In den vergangenen zehn Jahren sei die Anzahl der

Beschäftigten in diesen Bereichen um knapp 50 Prozent gestiegen, berichtet die

"Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) unter Verweis auf Zahlen der Bundesagentur für

Arbeit (BA). Demnach seien zum 31. Oktober 2024 mehr als 9000 Menschen in

Deutschland direkt mit der Herstellung von Waffen und Munition beschäftigt

gewesen, knapp 8000 Menschen mit der Herstellung von militärischen

Kampffahrzeugen, wie die Auswertung der Behörde ergab.



Seit März 2015 sei die Zahl der freien Stellen kontinuierlich angestiegen.

Allein bei der Herstellung von Kampffahrzeugen zeigen die Zahlen ein Plus von

rund 75 Prozent, so die "NOZ" weiter. Noch im März 2015 waren in diesem Bereich

gerade mal 4500 Menschen beschäftigt.



Die Auswertung der BA bezieht sich auf die gemeldeten

sozialversicherungspflichtigen Stellen und stellt nur eine Näherung an die

Beschäftigtenzahlen in der Rüstungsbranche dar. Der Branchenverband BDSV geht

davon aus, dass die Gesamtzahl der Beschäftigten in diesem Industriezweig bei

mindestens 100.000 Personen liegt, wie Hauptgeschäftsführer Hans Christoph

Atzpodien der "NOZ" mitteilte.



