Almonty-Aktie nicht zu bremsen! Wolfram-Preis auf 12-Jahres-Hoch! Analysten zu konservativ?

Die Rohstoff-Aktie des Jahres setzt zum nächsten Sprung an: Almonty Industries. Gestern ist die Wolfram-Perle auf über 2 EUR und damit auf ein neues Allzeithoch geklettert. Dies dürfte auf dem Weg der Neubewertung jedoch nur ein Zwischenstopp gewesen sein. Analysten sehen weiterhin 80 % Kurspotenzial. Es gibt kurz- und langfristige Kurstreiber: Wolfram scheint den Seltenen Erden den Rang abzulaufen was Begehrlichkeit und Knappheit angeht. China begrenzt den Export und treibt den Preis auf ein 12-Jahres-Hoch. Die USA sind alarmiert und kaufen im großen Stil Wolfram. Direkter Profiteur ist Almonty. Experten nennen den jüngsten Deal mit einem US-Rüstungszulieferer „beispiellos“. Almonty nimmt in Kürze die größte Wolfram-Mine außerhalb Chinas in Betrieb, geht an die NASDAQ und will auch Molybdän anbieten. Sind die Analystenschätzungen zu konservativ? Folgt eine komplette Übernahme?Lesen sie den Artikel hier weiter