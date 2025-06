Familienunternehmer haben hohe Erwartungen an Merz und Reiche

BERLIN (dpa-AFX) - Familienunternehmer in Deutschland haben hohe Erwartungen an die neue Bundesregierung. Wie eine Umfrage ergab, trauen 91 Prozent der Familienunternehmer der neuen Bundesregierung zu, Herausforderungen besser zu meistern als die Ampel-Koalition. Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbands Die Familienunternehmer, sagte, die Bundesregierung müsse nun auch liefern. "Wir werden den Kanzler daran messen, ob die Investitionen in Deutschland wieder steigen, wie viele neue Jobs entstehen und ob die Deindustrialisierung gestoppt wird."

Zu den Familienunternehmer-Tagen in Berlin am Donnerstag und Freitag werden am Freitag Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) erwartet.

Als wichtigste Maßnahmen, welche die neue Regierung bis zur Sommerpause anpacken müsse, nannten die Firmen in der Umfrage den Bürokratieabbau und eine Senkung der Lohnzusatzkosten. Darunter fallen etwa die Arbeitgeberbeiträge zur Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Die Regierung will umfassende Maßnahmen beschließen, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Als positiv werten die Unternehmen laut Umfrage das neu geschaffene Digitalministerium./hoe/DP/zb