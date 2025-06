Circle-IPO: Krypto-Pionier feiert starken Börsenstart mit Milliardenbewertung

Mit einem Ausgabepreis von 31 US-Dollar je Aktie hat der Stablecoin-Emittent Circle seinen Börsengang über den Erwartungen abgeschlossen und das Interesse der Investoren deutlich übertroffen. Der Preis lag über der zuvor anvisierten Spanne von 27 bis 28 US-Dollar, wodurch sich ein Gesamtwert des Unternehmens von rund 6,8 Milliarden US-Dollar ergibt. Der Handel startet an der New York Stock Exchange unter dem Ticker "CRCL", berichtet CNBC.

Ein starker Vertrauensbeweis kam von Cathie Woods ARK Investment Management, das laut SEC-Unterlagen bis zu 150 Millionen US-Dollar in die Circle-Aktie investieren will.

Circle, gegründet von CEO Jeremy Allaire, zählt zu den Pionieren der Kryptoindustrie. Der Konzern ist Emittent des USD Coin (USDC), der mit einem Marktanteil von 27 Prozent zweitgrößte Stablecoin der Welt – hinter Marktführer Tether (USDT) mit 67 Prozent. Im Jahr 2024 erzielte Circle einen Nettogewinn von 156 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 1,68 Milliarden US-Dollar.

Das IPO reiht sich in eine spürbare Belebung des Tech-Börsenmarktes ein, nachdem dieser seit Anfang 2022 weitgehend ruhte. Jüngst erfolgreiche Debüts wie eToro (+25 Prozent seit dem IPO) oder CoreWeave (Kurs mehr als verdoppelt) zeigen, dass Anleger wieder bereit sind, in wachstumsstarke Tech- und Krypto-Geschäftsmodelle zu investieren.

Im Unterschied zu Plattformen wie eToro, Robinhood oder Block konzentriert sich Circle ausschließlich auf Stablecoins, das sind digitale Token, die in der Regel durch US-Dollar gedeckt sind. Sie gelten als "Killer-Anwendung" der Blockchain-Technologie und stoßen insbesondere bei Banken und Zahlungsdienstleistern auf wachsendes Interesse. Circle dürfte hier aufgrund seiner regulatorischen Vorreiterrolle – darunter die frühe BitLicense in New York – einen strategischen Vorteil genießen.

Mit dem Rückenwind der Trump-Regierung, die die restriktiven Krypto-Regeln der Biden-Ära zurücknimmt, und dem nahenden Stablecoin-Gesetz im US-Kongress könnte Circle zur Speerspitze eines neuen Krypto-Booms werden.

