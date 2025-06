Citigroup streicht 3.500 Tech-Jobs in China

Die betroffenen Aufgabenbereiche sollen teilweise in andere globale Kompetenzzentren verlagert werden. Angaben zur genauen Mitarbeiterzahl in China machte die Bank nicht. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Citigroup angekündigt, bis Ende 2026 weltweit rund 20.000 Stellen abzubauen, um mit der Konkurrenz mithalten zu können.

Die Citigroup nimmt erneut umfassende Veränderungen in ihrer globalen Struktur vor. So sollen laut dem US-Nachrichtensender Bloomberg rund 3.500 Stellen im Technologiesektor in China gestrichen werden. Die Kürzungen betreffen die Standorte Shanghai und Dalian und sollen bis zum Beginn des vierten Quartals abgeschlossen sein. Das Ziel besteht darin, die internationale Organisation zu verschlanken und die Profitabilität zu steigern.

Trotz der Stellenkürzungen unterstreicht die Großbank ihr langfristiges Engagement in China. Die lokal regulierte Tochtergesellschaft Citibank (China) Co. ist von dem Abbau nicht betroffen. Dort will Citi weiterhin investieren, um insbesondere Firmen- und institutionelle Kunden zu betreuen.

Marc Luet, Regionalchef für Japan, Nordasien, Australien und das Banking-Geschäft, erklärte: "Wir bleiben unseren Unternehmenskunden in China verpflichtet und unterstützen ihre grenzüberschreitenden Bankgeschäfte." Zudem arbeitet Citi weiter an der Gründung einer eigenen Tochter für Wertpapier- und Terminbörsen in China – ein Vorhaben, das allerdings durch regulatorische Hürden auf beiden Seiten des Pazifiks verzögert wurde.

Bereits im Jahr 2022 hatte sich Citi aus dem chinesischen Privatkundengeschäft zurückgezogen, was Teil eines umfassenderen Rückzugs aus insgesamt 14 Märkten war. Die aktuellen Maßnahmen sind Teil eines konzernweiten Strategiewechsels, mit dem das Unternehmen seine Effizienz steigern, seine Kosten senken und sich stärker auf das lukrative Firmenkundengeschäft fokussieren will.

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq notiert die Citigroup-Aktie nahezu unverändert bei 76,40 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Citigroup Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 66,94EUR auf Tradegate (04. Juni 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.