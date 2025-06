IEA: Erster Rückgang der globalen Öl-Investitionen seit einem Jahrzehnt

Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet für das Jahr 2025 mit einem Rückgang der weltweiten Investitionen in die Ölförderung um 6 Prozent. Dies wäre der erste Rückgang seit zehn Jahren – abgesehen vom pandemiebedingten Einbruch im Jahr 2020.

Besonders stark betroffen ist die US-Schieferölbranche, wo die Investitionen laut IEA-Bericht deutlich zurückgehen werden. Insgesamt dürften sich die Ausgaben für die Öl- und Gasförderung im Jahr 2025 auf knapp unter 570 Milliarden US-Dollar belaufen, was einem Rückgang von rund vier Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Davon fließen rund 40 Prozent in den Erhalt bestehender Förderstätten.

Die Rohölpreise stehen unter Druck, seitdem der ehemalige US-Präsident Donald Trump mit seiner Zollpolitik das weltwirtschaftliche Wachstum bremst. Gleichzeitig erhöht das OPEC+-Kartell trotz bestehender Überversorgung die Produktion weiter. Diese Gemengelage belastet die Stimmung in der Branche. Noch zu Jahresbeginn war die IEA von stabilen Investitionen ausgegangen.

Auch bei Raffinerien zeichnet sich ein Tiefpunkt ab: Die weltweiten Investitionen in diesem Bereich dürften 2025 auf nur noch 30 Milliarden US-Dollar sinken – der niedrigste Stand seit über zehn Jahren.

Stabil bleibt hingegen der Investitionsfluss in Erdgasprojekte. Besonders dynamisch entwickelt sich der Markt für verflüssigtes Erdgas (LNG). Neue Anlagen in den USA, Katar und Kanada sorgen für eine deutliche Kapazitätserweiterung. Zwischen 2026 und 2028 erwartet die IEA das größte Wachstum in der Geschichte des globalen LNG-Markts.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen: Während klassische Öl-Investments an Dynamik verlieren, verlagert sich der Fokus zunehmend in Richtung Gas, was durch geopolitische Trends und strukturelle Marktveränderungen vorangetrieben wird.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion