Formycon erhält Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar

vonHS schrieb gestern 10:46

Die U.S. FDA genehmigt die dritte Indikation des Bayer Blockbusters

Nubeqa® (Darolutamide) für Patienten mit fortgeschrittenem

Prostatakrebs:



https://www.bayer.com/media/download/fcd5138c-0f9b-4292-b544-87f420e3e3df/2025-0087.pdf



• Nubeqa ist der erste und einzige in den USA von der FDA zugelassene

Androgenrezeptor-Inhibitor (ARi), der zur Behandlung von Patienten mit

hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) in Kombination mit

Androgendeprivationstherapie (ADT), mit oder ohne Chemotherapie (Docetaxel),

eingesetzt werden kann.



• Diese dritte Zulassung basiert auf positiven Ergebnissen der Phase-III-Studie

ARANOTE und erweitert das Indikationsprofil von Darolutamid beim mHSPC, indem

nun, jeweils in Kombination mit ADT, eine Anwendung mit oder ohne Chemotherapie

möglich ist.



• Darolutamid plus ADT bestätigt das etablierte Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil

von Nubeqa für Prostatakrebspatienten