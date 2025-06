BAT hebt Umsatzprognose an: Optimismus für 2025 trotz Marktdruck!

British American Tobacco (BAT) zeigt sich nach einem soliden ersten Halbjahr optimistischer für das Gesamtjahr 2025 und hebt seine Umsatzprognose an. Der britische Tabakkonzern, bekannt für Marken wie Lucky Strike, erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent, nachdem zuvor lediglich ein Plus von etwa 1 Prozent in Aussicht gestellt wurde. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis bleibt unverändert bei einem Anstieg von 1,5 bis 2,5 Prozent.

Ein zentraler Fokus liegt auf dem US-Geschäft, das nach schwierigen Jahren wieder auf Wachstumskurs zurückkehren soll. BAT konnte trotz des regulatorischen Drucks in der Branche Marktanteile stabilisieren, insbesondere durch die Nachfrage nach seinen Zigarettenmarken. CEO Tadeu Marroco betont, dass die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr leicht über den Erwartungen lag, und rechnet mit einer stärkeren Dynamik in der zweiten Jahreshälfte, die durch neue Produkte im Bereich der Tabakalternativen, wie Dampfprodukte und Tabakerhitzer, angetrieben werden soll.