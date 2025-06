E-Rezept in Gefahr: Redcare-Aktien stürzen ab – Was Anleger wissen müssen! Die Einführung des E-Rezepts in Deutschland sollte ursprünglich als wesentlicher Wachstumsmotor für die Online-Apotheke Redcare fungieren. Aktuell jedoch sehen sich die Aktien des Unternehmens einem dramatischen Rückgang gegenüber, nachdem Analysten …