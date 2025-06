Zinspolitik im Fokus: Fed-Gouverneur fordert schnelle Zinssenkungen!

In den letzten Tagen hat sich die Diskussion um die Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) intensiviert. Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich für mehrere und schnellere Zinssenkungen ausgesprochen, während Fed-Chef Jerome Powell nach einem Treffen im Weißen Haus zurückhaltendere Töne anschlug. Waller äußerte sich in einer Rede in Südkorea optimistisch über die Inflation und betonte, dass diese nicht von Dauer sein werde. Er stellte fest, dass die US-Verbraucher trotz Umfragen, die eine kurzfristige Teuerungsrate von über 6 Prozent prognostizieren, nicht besorgt erscheinen.

Waller, der 2020 von Donald Trump in die Fed berufen wurde, plädierte dafür, Zolleinflüsse auf die kurzfristige Inflation bei der Festlegung des Leitzinses zu ignorieren. Er glaubt, dass eine Stabilisierung des durchschnittlichen Zollsatzes bei etwa 10 Prozent, eine Rückkehr der zugrunde liegenden Inflation in Richtung des 2-Prozent-Ziels der Fed und ein robuster Arbeitsmarkt Zinssenkungen bis Ende des Jahres rechtfertigen würden. Diese Zinssenkungen wären als Reaktion auf „gute Nachrichten“ zu verstehen, was bedeutet, dass die Inflationssorgen nachgelassen haben.