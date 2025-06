Handelsstreit und Zölle: Wie Trump die Märkte erneut unter Druck setzt!

Die globalen Finanzmärkte sind erneut von Unsicherheiten geprägt, insbesondere durch die Wiederbelebung des Handelsstreits zwischen den USA und anderen Ländern. Am 28. Mai erklärte ein US-Handelsgericht die Zölle und Strafabgaben im Rahmen der Fentanyl-Bekämpfung für rechtswidrig, doch ein Bundesberufungsgericht setzte diese Entscheidung einen Tag später vorläufig aus. Analysten der DZ Bank warnen, dass ein endgültiges Urteil zu einem Rückgang des durchschnittlichen Zollsatzes auf US-Importe führen könnte, was die Handelsdynamik erheblich beeinflussen würde. Präsident Donald Trump plant jedoch, die protektionistische Agenda fortzusetzen, einschließlich einer Verdopplung der Strafzölle auf Stahl von 25 auf 50 Prozent, die am 4. Juni in Kraft treten soll.

Zusätzlich zu den Spannungen mit China, wo neue Vorwürfe über Vertragsverstöße die Märkte belasten, rückt Europa wieder ins Visier von Trumps Zollpolitik. Ein Treffen zwischen dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und Trump könnte zu weiteren Entwicklungen führen. Trotz dieser politischen Turbulenzen zeigt der US-Arbeitsmarkt Stabilität, mit einem soliden, wenn auch verlangsamten Beschäftigungswachstum, während die Industrie stagniert.